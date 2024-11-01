La comisión de fiestas de Villamanín ingresa el dinero del Gordo y garantiza pagos «seguros». Este paso significa que el premio queda canalizado en una cuenta de la Asociación, con control y registro, y con un soporte básico que permitirá organizar los pagos con seguridad. Además, en el aspecto jurídico, esencial en este camino hacia la normalidad, admiten que «el trabajo está ya muy avanzado», así como el trabajo técnico para configurar la plataforma web de registro de premiados, en la cuál necesariamente los premiados deberán inscribirse