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La Comisión Europea veta ayudas a proyectos energéticos con inversores solares chinos, rusos, iraníes o norcoreanos

La Comisión Europea veta ayudas a proyectos energéticos con inversores solares chinos, rusos, iraníes o norcoreanos

La Comisión Europea ha decidido excluir de la financiación comunitaria los proyectos energéticos que incorporen inversores procedentes de países considerados de alto riesgo —China, Rusia, Irán y Corea del Norte— en una medida de amplio alcance destinada a reforzar la seguridad de las infraestructuras energéticas europeas y reducir vulnerabilidades frente a posibles ciberataques. El veto incluye no solo equipos fabricados directamente en estos países, sino también inversores producidos por empresas de terceros países que estén bajo su control.

| etiquetas: europa , ayudas , inversores solares , chinos , rusos , iraníes , norcoreano
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