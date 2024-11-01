La Comisión Europea veta ayudas a proyectos energéticos con inversores solares chinos, rusos, iraníes o norcoreanos

La Comisión Europea ha decidido excluir de la financiación comunitaria los proyectos energéticos que incorporen inversores procedentes de países considerados de alto riesgo —China, Rusia, Irán y Corea del Norte— en una medida de amplio alcance destinada a reforzar la seguridad de las infraestructuras energéticas europeas y reducir vulnerabilidades frente a posibles ciberataques. El veto incluye no solo equipos fabricados directamente en estos países, sino también inversores producidos por empresas de terceros países que estén bajo su control.