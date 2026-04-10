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La Comisión Europea ve con buenos ojos el impuesto a las energéticas para paliar el aumento de precios por la guerra de Irán

La Comisión Europea ve con buenos ojos el impuesto a las energéticas para paliar el aumento de precios por la guerra de Irán

La Comisión Europea abre la puerta a recuperar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas para hacer frente al repunte de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán. Así lo ha señalado el vicepresidente comunitario y comisario de Prosperidad y Estrategia Interior, Stéphane Séjourné, al ser preguntado por la carta remitida por varios países, entre ellos España, para reclamar a Bruselas una respuesta común de alivio económico.

| etiquetas: comisión europea , impuesto , energéticas , guerra de irán
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6 comentarios
8 2 0 K 101 actualidad
Malinke #1 Malinke
Lo harán alguna vez o sólo es propaganda.
1 K 23
#4 Dav3n *
#1 Tranquilo, estamos a nada de empezar a sufrir una escasez brutal pero ellos se están planteando tomar medidas.

El resto sigue a la suya en gran medida y cuando empiece a azotar la inflación esto va a ser un circo como jamás hemos visto hasta la fecha.

Festival de excusas y de chorradas, no cabe duda. Ni de esto ni de que los de abajo vamos a pringar como bichos del campo porque nos llevan a un decrecimiento asimétrico que no contempla ni por un segundo que el problema de fondo es el sistema.
2 K 35
Malinke #6 Malinke
#4 esque ya oímos esto muchas veces y al final nada.
0 K 11
#2 mancebador
¿Exactamente como van a hacer frente al aumento de precio de la energía subiendo los impuestos a la energía? :roll:
1 K 19
#3 Drazul
#2 porque el precio no lo ponen las eléctricas directamente, lo pone la subasta de precios. Es un sistema manipulable, pero no es tan sencillo hacerlo cuando los pantanos están llenos y viene el pico de producción de la solar. Eso sí, ya veremos en invierno...
0 K 10
A.more #5 A.more
La guerra la deberían pagar Israel y EEUU que son los que la han provocado
0 K 8

menéame