La Comisión Europea ve con buenos ojos el impuesto a las energéticas para paliar el aumento de precios por la guerra de Irán

La Comisión Europea abre la puerta a recuperar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas para hacer frente al repunte de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán. Así lo ha señalado el vicepresidente comunitario y comisario de Prosperidad y Estrategia Interior, Stéphane Séjourné, al ser preguntado por la carta remitida por varios países, entre ellos España, para reclamar a Bruselas una respuesta común de alivio económico.
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El resto sigue a la suya en gran medida y cuando empiece a azotar la inflación esto va a ser un circo como jamás hemos visto hasta la fecha.
Festival de excusas y de chorradas, no cabe duda. Ni de esto ni de que los de abajo vamos a pringar como bichos del campo porque nos llevan a un decrecimiento asimétrico que no contempla ni por un segundo que el problema de fondo es el sistema.