La Comisión Europea ve con buenos ojos el impuesto a las energéticas para paliar el aumento de precios por la guerra de Irán

La Comisión Europea abre la puerta a recuperar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas para hacer frente al repunte de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán. Así lo ha señalado el vicepresidente comunitario y comisario de Prosperidad y Estrategia Interior, Stéphane Séjourné, al ser preguntado por la carta remitida por varios países, entre ellos España, para reclamar a Bruselas una respuesta común de alivio económico.