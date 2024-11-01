La Comisión Europea investiga el ciberataque contra el sistema de gestión de dispositivos móviles

La Comisión Europea ha iniciado una investigación exhaustiva tras detectar un ciberataque dirigido contra su sistema de gestión de dispositivos móviles (MDM, por sus siglas en inglés). Este sistema es esencial para el control y la supervisión de los dispositivos utilizados por el personal de la institución, garantizando la protección de datos sensibles en entornos móviles. El ataque, que se remonta a principios de 2023, representa un desafío significativo para la ciberseguridad en las instituciones públicas de la Unión Europea, destacando vulne