edición general
8 meneos
9 clics
Un comisario de la UE pone el dedo en la llaga: “¿Cómo vamos a hablar de descarbonización usando baterías hechas en China?

Un comisario de la UE pone el dedo en la llaga: “¿Cómo vamos a hablar de descarbonización usando baterías hechas en China?

La Unión Europea presenta la Ley de Aceleración Industrial para reforzar su competitividad y reducir la dependencia de China en sectores estratégicos como las baterías, los coches eléctricos y las materias primas. El comisario Stéphane Séjourné denuncia el “dumping injusto” chino y alerta de que la descarbonización pierde credibilidad si Europa importa componentes clave. El plan busca elevar el peso industrial del 14% al 20% del PIB en 2035, impulsar ayudas condicionadas a criterios europeos y fortalecer la autonomía tecnológica del continente.

| etiquetas: ue , china , baterias , descarbonizacion
7 1 0 K 97 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mejor descarbonizamos con motores diésel como quieren los alemanes.
4 K 64
tul #3 tul
si no quiere hablar de las cosas que se fabrican en china mas eficientemente que en el resto del mundo se va a pasar calladito mucho tiempo
1 K 33
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Porque China nos ha ganado la partida del capitalismo
1 K 26
Enero2025 #1 Enero2025 *
Mientras contaminen los demás no hay problema
2 K 24
Malinke #6 Malinke *
«Todo esto mientras resiste lo que en UE llaman un 'dumping injusto', no sólo por la llegada de coches chinos, sino también de componentes a un precio imposible de competir por parte de suministradores de la UE.»

Pues habría que mirar las ganacias de las empresas europeas a ver si se bajaban los precios de suministradores de la UE, porque como sean igual que las gsnancias de las marcas de coches...

Ya hace años que se hablaba de las empresas que se iban a China a fabricar sus productos para aumenrar ganancias y a nadie le preocupaban las consecuencias, que ya sabíamos.
0 K 11
#4 Cualicuatrototem
Dos alternativas para reducir la dependencia extranjera, comprar batería a Chinas que permitirá almacenar energía que se comprar localmente o comprar la energía fósil sujeta en precio y disponibilidad "a los que tengo aquí colgando" de EEUU e Israel.

Tampoco parece una decisión muy difícil hasta que la UE se ponga las pilas en pilas.
0 K 8

menéame