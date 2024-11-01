Un comisario de la UE pone el dedo en la llaga: “¿Cómo vamos a hablar de descarbonización usando baterías hechas en China?

La Unión Europea presenta la Ley de Aceleración Industrial para reforzar su competitividad y reducir la dependencia de China en sectores estratégicos como las baterías, los coches eléctricos y las materias primas. El comisario Stéphane Séjourné denuncia el “dumping injusto” chino y alerta de que la descarbonización pierde credibilidad si Europa importa componentes clave. El plan busca elevar el peso industrial del 14% al 20% del PIB en 2035, impulsar ayudas condicionadas a criterios europeos y fortalecer la autonomía tecnológica del continente.