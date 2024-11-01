Un comisario de la UE pone el dedo en la llaga: “¿Cómo vamos a hablar de descarbonización usando baterías hechas en China?

La Unión Europea presenta la Ley de Aceleración Industrial para reforzar su competitividad y reducir la dependencia de China en sectores estratégicos como las baterías, los coches eléctricos y las materias primas. El comisario Stéphane Séjourné denuncia el “dumping injusto” chino y alerta de que la descarbonización pierde credibilidad si Europa importa componentes clave. El plan busca elevar el peso industrial del 14% al 20% del PIB en 2035, impulsar ayudas condicionadas a criterios europeos y fortalecer la autonomía tecnológica del continente.
| etiquetas: ue , china , baterias , descarbonizacion
Pues habría que mirar las ganacias de las empresas europeas a ver si se bajaban los precios de suministradores de la UE, porque como sean igual que las gsnancias de las marcas de coches...
Ya hace años que se hablaba de las empresas que se iban a China a fabricar sus productos para aumenrar ganancias y a nadie le preocupaban las consecuencias, que ya sabíamos.
Tampoco parece una decisión muy difícil hasta que la UE se ponga las pilas en pilas.