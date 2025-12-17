·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10211
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
12870
clics
Las "condolencias" de Trump
6164
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
6460
clics
Que agradable sujeto
5755
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
más votadas
404
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
561
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
217
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
526
Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio
418
La rebelión de los compositores invitados a escribir la canción de Portugal para Eurovisión: “No queremos ser cómplices de genocidios”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
35
clics
Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
Un dispositivo policial se despliega en las inmediaciones del antiguo instituto, ocupado desde 2023 y en el que han vivido hasta 400 personas
|
etiquetas
:
badalona
,
okupas
8
0
2
K
67
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
2
K
67
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Si es un asentamiento ¿No son inmigrantres?
0
K
15
#2
Javi_Pina
#1
Depende
3
K
43
#5
Daniel2000
El alcalde Albiol, del PP.
El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona"
. Conocedores del inminente desalojo, decenas han ido dejando el recinto en las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de la situación, la población actual del gran asentamiento rondaría las 200 personas, pero durante este último año se han llegado a superar las 400. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para…
» ver todo el comentario
0
K
13
#7
alcama
#5
Pues ya saben : hay que montar asentamientos en pueblos del PSOE o de ERC
0
K
5
#6
tyrrelco
*
Pobres de aquí alegrándose de las penas de otros pobres que nacieron en otra parte del planeta. Vaya mierda de comentarios.
0
K
10
#3
alcama
quedarán en la calle no disponen de ninguna alternativa habitacional.
¿Y la Generalitat no hace nada con esto?
0
K
5
#4
Canha
#3
espero que al no tener visá sean deportados a sus respectivos países.
1
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona". Conocedores del inminente desalojo, decenas han ido dejando el recinto en las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de la situación, la población actual del gran asentamiento rondaría las 200 personas, pero durante este último año se han llegado a superar las 400. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para… » ver todo el comentario
¿Y la Generalitat no hace nada con esto?