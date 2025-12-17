edición general
Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona

Un dispositivo policial se despliega en las inmediaciones del antiguo instituto, ocupado desde 2023 y en el que han vivido hasta 400 personas

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si es un asentamiento ¿No son inmigrantres?
Javi_Pina #2 Javi_Pina
#1 Depende  media
#5 Daniel2000
El alcalde Albiol, del PP.

El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona". Conocedores del inminente desalojo, decenas han ido dejando el recinto en las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de la situación, la población actual del gran asentamiento rondaría las 200 personas, pero durante este último año se han llegado a superar las 400. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para…   » ver todo el comentario
alcama #7 alcama
#5 Pues ya saben : hay que montar asentamientos en pueblos del PSOE o de ERC
#6 tyrrelco *
Pobres de aquí alegrándose de las penas de otros pobres que nacieron en otra parte del planeta. Vaya mierda de comentarios.
alcama #3 alcama
quedarán en la calle no disponen de ninguna alternativa habitacional.

¿Y la Generalitat no hace nada con esto?
Canha #4 Canha
#3 espero que al no tener visá sean deportados a sus respectivos países.
