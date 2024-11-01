edición general
Las comidas a precio de estrella Michelín de Moreno Bonilla en San Telmo: hasta 412 euros por comensal

En los últimos meses se han conocido algunos 'despilfarros' o 'caprichos' del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla: jarrones, perfumes, estatuillas, comidas o sillones para el presidente del Parlamento andaluz (5.000 euros) , entre otros. Todo ello, a cargo de la Administración pública. El pasado 29 de junio, en el almuerzo que el presidente andaluz celebró con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en San Telmo, costó a las arcas públicas un total de 4.950 euros, a una comida que, tal y como reza la memoria del contrato al que

#3 Emotivo
La pólvora del rey es barata y como consideran que es suya la gastan como les da la gana.
Al paso contentan a sus amigos.
Simplemente es el modelo económico del PP Y VOX.
Regala que algo queda.
1 K 19
#7 Nastar
#3 lo dices como si los demas partidos no lo hicieran, es algo endemico de la clase politica española (al menos, posiblemente mundial)
0 K 7
#2 Sigo_intentandolo *
Comparar el precio de un menú en un restaurante con el coste por evento de gala en una recepción con mandatarios internacionales es pura demagogia.

Mira que el PP tiene mierda que revisar... pero esto es una basura de artículo.
1 K 19
Barney_77 #10 Barney_77
#2 Es "El plural", no sé que esperas.
0 K 12
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
El Plural comparando el coste del evento de una recepción con mandatarios internacionales con ir a un restaurante.

Toma a sus lectores por imbéciles
0 K 12
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#9 El detalle es para que hace una CCAA un evento con un país. Que compotencias tiene que no sean del Estado para relaciones internacionales.
Tiene pinta de gasto innecesario e inútil.
0 K 14
jonolulu #1 jonolulu
"comidas"
0 K 11
reithor #6 reithor
Se lo pasa teta con sus amiguetes.
0 K 11
nemesisreptante #8 nemesisreptante
Tú que estás haciendo? Mover todo lo que puedo para que trabajes menos horas a la semana… vaya una inútil

Y tú? Bloqueo que tú trabajes menos horas pero además me pongo las botas en restaurantes michelin con tu dinero aunque podría pagármelo yo.

Eres un campeón, votar no sirve para nada… :shit:
0 K 11
#4 poxemita
Ya le vale ponerle un menú caro al presidente de Ecuador, cuando lo podía haber agasajado con un Burguer King.
0 K 11
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Sobre todo si no pagan ellos. xD
0 K 20

