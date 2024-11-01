edición general
El comercio ya es el sector con más empresas que se declaran insolventes: 1.400 concursos en un año, y la mayoría son de autónomos o microempresas

El comercio destacó por ser, con diferencia, el sector que más concursos celebró durante el año pasado: un total de 1.394 concursos (incluyendo concursos de acreedores y procedimientos especiales para microempresas). A éste le sigue el sector profesional, con 962; la construcción, con 859; la industria y energía, con 742; y la hostelería, con 58. "La destrucción del comercio se viene produciendo anualmente a un ritmo acelerado. Es una situación estructural y que se debe a varios factores".

  1. Dragstat #4 Dragstat *
    #2 esos son los que han pasado por concurso de acreedores, imagino que los demás cierran sin más sin declararse insolventes. Con las recesiones es cuando suben como la espuma.
  2. pepel #1 pepel
    Y se callan cuantos trabajadores han sido obligados a ir al paro.
  3. Gry #2 Gry
    ¿¿Solo 58 de hostelería?? Muy pocos me parecen para la cantidad de bares, restaurantes y hoteles que hay.
  4. Cehona #3 Cehona
    Comercio Internet y locales con el alquiler por las nubes gracias a los pisos turísticos.
