El comercio ya es el sector con más empresas que se declaran insolventes: 1.400 concursos en un año, y la mayoría son de autónomos o microempresas

El comercio destacó por ser, con diferencia, el sector que más concursos celebró durante el año pasado: un total de 1.394 concursos (incluyendo concursos de acreedores y procedimientos especiales para microempresas). A éste le sigue el sector profesional, con 962; la construcción, con 859; la industria y energía, con 742; y la hostelería, con 58. "La destrucción del comercio se viene produciendo anualmente a un ritmo acelerado. Es una situación estructural y que se debe a varios factores".