Comentario de JD Vance sobre lo inaceptable de amenazar a gobernantes de países aliados se vuelve en su contra (ING)  

Durante la visita del vicepresidente JD Vance a Hungría declaró: "Nunca deberías tener a un jefe de Estado extranjero amenazando al jefe del Gobierno de una nación aliada. Es inaceptable." El comentario se refería a un tuit del presidente ucraniano sobre el presidente húngaro Orbán. En redes se ha criticado por usuarios preguntándose: "Inaceptable como referirse a Canadá como el estado 51 y amenazando con anexar a todo un país?", "El gobernador Mark Carney no pudo ser contactado para hacer comentarios" o "La ironía está muerta".
