edición general
14 meneos
21 clics
Comentario de JD Vance sobre lo inaceptable de amenazar a gobernantes de países aliados se vuelve en su contra (ING)

Durante la visita del vicepresidente JD Vance a Hungría declaró: "Nunca deberías tener a un jefe de Estado extranjero amenazando al jefe del Gobierno de una nación aliada. Es inaceptable." El comentario se refería a un tuit del presidente ucraniano sobre el presidente húngaro Orbán. En redes se ha criticado por usuarios preguntándose: "Inaceptable como referirse a Canadá como el estado 51 y amenazando con anexar a todo un país?", "El gobernador Mark Carney no pudo ser contactado para hacer comentarios" o "La ironía está muerta".

| etiquetas: vicepresidente , jd vance , inaceptable , amenaza , gobernante , aliado
12 2 0 K 140 politica
4 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata
Creo que Canadá es lo de menos cuando se ha metido con todos los países de la OTAN.
0 K 20
Priorat #3 Priorat
Además, Hungría con Orban es aliada de Rusia, no de Ucrania.
0 K 12
oceanon3d #2 oceanon3d
Este tiene todas la papeletas para ser la mano que liquide al Troll de Trump ... me da que las ansias de ser presidente lo domina.
0 K 8
#4 colemur
Yo no sé si no estamos abusando de estas noticias: en.wikipedia.org/wiki/Flood_the_zone
0 K 8

menéame