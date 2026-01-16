El comandante danés del Ártico afirma que la atención se centra en Rusia, no en Estados Unidos, en medio de preocupaciones de seguridad [EN]

"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN". El Comando Ártico (danés) ha invitado a Estados Unidos a participar en el Arctic Endurance, que este año pondrá a prueba sus fuerzas en condiciones invernales. "Realmente esperamos un aumento de las actividades rusas en los próximos años, y... tenemos que empezar a entrenar y aumentar la presencia aquí en el Ártico para proteger la frontera norte de la OTAN", dijo Andersen.