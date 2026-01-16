edición general
12 meneos
11 clics

El comandante danés del Ártico afirma que la atención se centra en Rusia, no en Estados Unidos, en medio de preocupaciones de seguridad [EN]

"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN". El Comando Ártico (danés) ha invitado a Estados Unidos a participar en el Arctic Endurance, que este año pondrá a prueba sus fuerzas en condiciones invernales. "Realmente esperamos un aumento de las actividades rusas en los próximos años, y... tenemos que empezar a entrenar y aumentar la presencia aquí en el Ártico para proteger la frontera norte de la OTAN", dijo Andersen.

| etiquetas: dinamarca , groenlandia , trump , ejército danés
10 2 0 K 165 actualidad
13 comentarios
10 2 0 K 165 actualidad
Comentarios destacados:      
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Trump poniendo sobre la mesa una amenaza seria de hacerse con Groenlandia y el alto mando danés en la zona erre que erre con la "amenaza rusa" :shit:

Estoy seguro que muchos en la UE si Trump termina por tomar Groenlandia, dirán sin despeinarse que la culpa fué de Rusia, tiempo al tiempo :palm:


*Por cierto, le recomiendo a este comandante que eche un vistazo a la guerra de Chipre
5 K 83
Pertinax #8 Pertinax *
#1 Creo que hay cierto lío en la traducción del titular, Soren Andersen no es Comandante, sino Major. Un Comandante es un pringao en estos temas. El protagonista del envío sería jefe de comando, lo que sea que eso signifique en Dinamarca. Pero no domino mucho lo de los grados militares.
2 K 47
azathothruna #10 azathothruna
#8 O sea alguien de menor rango?
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
0 K 16
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Soren Andersen es Major General, General de División, no Comandante. Está muy por encima en cuestión de grado. Por eso lo digo, pero soy objeta, así que no me hagas mucho caso.

Simplemente me sorprendió que un simple Comandante hiciera estas declaraciones, y efectivamente es un error de traducción.
0 K 15
#4 Pixmac
Seguro que busca un puesto en la OTAN, cerca de Rutte.
3 K 69
#11 Cincocuatrotres
Rutte es todo un fichaje, que lacayo por favor, a donde vamos con esta gente, y sale el otro y dice que ""Realmente esperamos un aumento de las actividades rusas en los próximos años, y... tenemos que empezar a entrenar y aumentar la presencia aquí en el Ártico para proteger la frontera norte de la OTAN"" y se queda tan ancho, como les habrán elegido a todos estos artistas?, parece que el único requisito es lametonear culo yanki, como no echemos a todos estos la llevamos clara.
4 K 68
powernergia #3 powernergia
Algunos no lo ven ni teniéndolo delante de las gafas.
2 K 42
#9 BurraPeideira_
Este aún no se ha enterado de que la OTAN tiene los días contados.
1 K 25
Mecaguen #5 Mecaguen
Si Gila levantara la cabeza.
1 K 24
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Me recuerdo a los franceses en 1940 diciendo que hay que fijarse en Bélgica .. no en las Ardenas.

"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN"

Que pregunte por Grecia y Turquía a ver qué le dicen.
0 K 20
cocolisto #13 cocolisto
Si es que algunos de estos picatostes hace que veamos con simpatía que el trompas invada la isla.¿Rusia,China?.¿Pero se puede ser tan cretino y que salga gratis?.Los únicos por lo que lo siento es por los ciudadanos groenlandeses pero a Dinamarca le pueden dar mucho por el salmón.
0 K 20
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues *
Bueno, esto significa que ya la dan por perdida, y el relato va a ser ese para tapar vergüenzas.
0 K 12
#7 rehcan69
Este es tonto
0 K 7

menéame