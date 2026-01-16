El comandante danés del Ártico afirma que la atención se centra en Rusia, no en Estados Unidos, en medio de preocupaciones de seguridad [EN]

"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN". El Comando Ártico (danés) ha invitado a Estados Unidos a participar en el Arctic Endurance, que este año pondrá a prueba sus fuerzas en condiciones invernales. "Realmente esperamos un aumento de las actividades rusas en los próximos años, y... tenemos que empezar a entrenar y aumentar la presencia aquí en el Ártico para proteger la frontera norte de la OTAN", dijo Andersen.
Estoy seguro que muchos en la UE si Trump termina por tomar Groenlandia, dirán sin despeinarse que la culpa fué de Rusia, tiempo al tiempo
*Por cierto, le recomiendo a este comandante que eche un vistazo a la guerra de Chipre
Simplemente me sorprendió que un simple Comandante hiciera estas declaraciones, y efectivamente es un error de traducción.
"No veo a un aliado de la OTAN atacando a otro aliado de la OTAN"
Que pregunte por Grecia y Turquía a ver qué le dicen.