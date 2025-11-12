·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5560
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4357
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4028
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
4331
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
3936
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
más votadas
341
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
665
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
526
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
300
¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?
456
Madrid vuelve a reventar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud e insiste en que no entregará sus datos sobre los cribados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
17
clics
Colonos israelíes atacan e incendian una mezquita en el centro de Cisjordania
A pesar de los notables destrozos en el interior del templo, el fuego no ha conseguido propagarse gracias a la intervención vecinal
|
etiquetas
:
cisjordania
,
colonos
,
israelitas
,
ataque
,
religión
,
incendio
16
3
0
K
96
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
XtrMnIO
Terroristas, no colonos.
Dejad a Colón al margen de ésto.
0
K
12
#4
Asimismov
*
Bueno, aquí el obispao de Córdoba intenta quemar la mezquita y aún no ha pasado nada.
Edit; A mí me preocupan mucho más los asesinatos impunes de cisjordanos y gazaties.
0
K
12
#1
A.more
Terroristas los llaman
0
K
9
#3
oceanon3d
Colonos no; Terroristas ... son terroristas sionistas.
0
K
9
#5
bestiapeluda
Cada colono que matan es una victoria para la justicia y la humanidad. Al loro que esa basura humana acabaremos teniendo que aguantarla nosotros, se están haciendo con un montón de negocios y propiedades en España.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dejad a Colón al margen de ésto.
Edit; A mí me preocupan mucho más los asesinatos impunes de cisjordanos y gazaties.