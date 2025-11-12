edición general
19 meneos
17 clics
Colonos israelíes atacan e incendian una mezquita en el centro de Cisjordania

Colonos israelíes atacan e incendian una mezquita en el centro de Cisjordania

A pesar de los notables destrozos en el interior del templo, el fuego no ha conseguido propagarse gracias a la intervención vecinal

| etiquetas: cisjordania , colonos , israelitas , ataque , religión , incendio
16 3 0 K 96 actualidad
5 comentarios
16 3 0 K 96 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Terroristas, no colonos.

Dejad a Colón al margen de ésto.
0 K 12
Asimismov #4 Asimismov *
Bueno, aquí el obispao de Córdoba intenta quemar la mezquita y aún no ha pasado nada.

Edit; A mí me preocupan mucho más los asesinatos impunes de cisjordanos y gazaties.
0 K 12
A.more #1 A.more
Terroristas los llaman
0 K 9
oceanon3d #3 oceanon3d
Colonos no; Terroristas ... son terroristas sionistas.
0 K 9
#5 bestiapeluda
Cada colono que matan es una victoria para la justicia y la humanidad. Al loro que esa basura humana acabaremos teniendo que aguantarla nosotros, se están haciendo con un montón de negocios y propiedades en España.
0 K 8

menéame