Colombia prepara decreto de emergencia económica y social por ataque de EE.UU. a Venezuela

El Gobierno de Colombia prepara un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender las posibles consecuencias para el país del ataque militar de EE.UU. a Caracas y otras ciudades de Venezuela en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

#1 sliana
Que se tranquilicen, que no iban a por la droga sino por Maduro
#2 NanakiXIII
#1 Ni siquiera eso. Iban para cortar el petróleo venezolano a China.
#4 salteado3
#1 Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
#3 Jacusse
Está desatado Petro.

Sube el salario mínimo 4 veces la inflación, argumenta que lo hace porque la economía va bien, y el mismo día quiere decretar una emergencia económica. El populismo!

Ahora va a por otra.
