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El 'coliving' llega al Ejército: Defensa pone en marcha un proyecto piloto en Madrid ante el problema de la vivienda

Defensa lanzará un proyecto piloto de coliving en Madrid para facilitar alojamiento temporal a militares destinados en zonas con alta presión inmobiliaria. La iniciativa, gestionada por el INVIED, ofrecerá entre 350 y 400 plazas desde el 1 de julio. El modelo combina habitaciones privadas con zonas comunes y servicios básicos, buscando apoyar la movilidad geográfica sin aumentar el gasto en vivienda. El 50% de los militares en grandes ciudades dedica al alquiler más del 33% recomendado, lo que dificulta su conciliación y carrera profesional

| etiquetas: coliving , ejercito , vivienda
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8 comentarios
7 0 0 K 106 actualidad
Dragstat #5 Dragstat
Lo que sea con tal de no pagar más
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HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Por una vez voy a proponer una medida de la extrema derecha: A estos juntaletras atontados les metía yo un año de mili, para que aprendieran que era un coliving en una nave con 100 soldados durmiendo en literas, guardando tus cosas en una taquilla, compartiendo los baños y duchas y a ver si tienen huevos de llamarlo co-living y decir que es algo nuevo.
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Gry #2 Gry
Mejor que distribuyan las viviendas por toda la ciudad, lo de tener muchos militares juntos en un sitio atrae a las bombas y hoy en día entre drones y misiles pueden teletrabajar desde cualquier lado. :-D
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kosako #3 kosako
Porque cambiar según que destinos de localización para que no esté todo lo gordo en Madrid.. y así destensionar.. no se les ocurre no?
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powernergia #4 powernergia
Yo tambien hice la mili hospedado en un coliving llamado cuartel.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #4 Han inventado las residencias militares de oficiales y suboficiales de toda la vida ahora también para la tropa.
Con un nombre cuqui
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anonimo115 #8 anonimo115
A ver si hacen algo con el resto de funcis que vivimos en zonas tensionadas
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#1 Review
El zuling ya está implantado en toda ciudad española desde hace unos años, otra cosa es que ningún gobierno quiera hacer nada para evitarlo
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menéame