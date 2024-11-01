El 'coliving' llega al Ejército: Defensa pone en marcha un proyecto piloto en Madrid ante el problema de la vivienda

Defensa lanzará un proyecto piloto de coliving en Madrid para facilitar alojamiento temporal a militares destinados en zonas con alta presión inmobiliaria. La iniciativa, gestionada por el INVIED, ofrecerá entre 350 y 400 plazas desde el 1 de julio. El modelo combina habitaciones privadas con zonas comunes y servicios básicos, buscando apoyar la movilidad geográfica sin aumentar el gasto en vivienda. El 50% de los militares en grandes ciudades dedica al alquiler más del 33% recomendado, lo que dificulta su conciliación y carrera profesional