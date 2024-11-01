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Se cuelan en una casa en Figueres y matan a una perra de un fuerte golpe: la veterinaria no puede hacer nada por salvarla (CAT)

Se cuelan en una casa en Figueres y matan a una perra de un fuerte golpe: la veterinaria no puede hacer nada por salvarla (CAT)

El agresor agredió al perro y le dejó gravemente herido, con daños internos que acabaron matando al animal poco después.

| etiquetas: catalunya , perro
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7 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
YeahYa #1 YeahYa *
Me huele un poco mal este caso, al menos con la info que hay.

- Entran en tu casa solo para apalizar a tu perro, y tú lo llevas varios días después al veterinario y de golpe no hay imágenes de las cámaras de seguridad porque ni hay SD para grabarlas y encima la cámara estaba mirando al techo.

Estamos hablando de que la supuesta agresión fue el 3-4 de abril y se dan cuenta de que la perra está mal el 10 de abril. Mi perra ni de coña se tira una semana mal sin que haya ido al veterinario. Y las consecuencias de una paliza no aparecen una semana después... es absurdo.
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YeahYa #2 YeahYa
#1 Había puesto el titular en catalán. Ya corregido.
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Bombástico #3 Bombástico
#1 Pinta a perro ladrador desatendido.
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kastanedowski #4 kastanedowski
#1 El ataque ocurrió entre el 3 y el 4 de abril la dueña notó que la perra estaba rara (apagada, sin comer, apenas se movía) días después, pero la llevaron al veterinario el viernes 10 de abril de 2026. Allí le hicieron una ecografía, la operaron por la hemorragia interna, pero la veterinaria no pudo salvarla y Daisy murió pocas horas después de la operación.
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YeahYa #5 YeahYa
#4 Eso es lo que he leído y es precisamente lo que no entiendo.

Una perra con una hemorragia interna desde hace 6-7 días tiene síntomas evidentes. Los tuvo mi perra con una pequeña úlcera, y al segundo día de verla rara estaba en urgencias.
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kastanedowski #6 kastanedowski
#5 La gente después de los accidentes es igual, las hemorragias se coagulan y después producen ictus pero a los dias, por ello deben de permanecer en observacion
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YeahYa #7 YeahYa
#6 No tenía ni idea. Gracias!
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menéame