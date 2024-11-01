·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14646
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
12383
clics
VÍDEO | Humillación en directo a Ana Rosa: una invitada rompe el guion y deja el plató en shock
10822
clics
Trump vuelve a publicar otra foto con Jesús
4556
clics
Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
5193
clics
Convertir tu país en un pozo de mierda
más votadas
619
Meloni da un paso más en su ruptura con Israel: “Condeno la masacre de civiles palestinos (…) Italia apoyará las sanciones”
320
Israel mata a cuatro paramédicos en tres ataques consecutivos en Líbano
505
Portugal estrena sistema de retorno de envases mientras Madrid bloquea su puesta en marcha en España
402
Discurso de la líder de la oposición italiana apoyando a Meloni tras los ataques de Donald Trump
608
La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
20
clics
Se cuelan en una casa en Figueres y matan a una perra de un fuerte golpe: la veterinaria no puede hacer nada por salvarla (CAT)
El agresor agredió al perro y le dejó gravemente herido, con daños internos que acabaron matando al animal poco después.
|
etiquetas
:
catalunya
,
perro
4
1
0
K
57
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
*
Me huele un poco mal este caso, al menos con la info que hay.
- Entran en tu casa solo para apalizar a tu perro, y tú lo llevas varios días después al veterinario y de golpe no hay imágenes de las cámaras de seguridad porque ni hay SD para grabarlas y encima la cámara estaba mirando al techo.
Estamos hablando de que la supuesta agresión fue el 3-4 de abril y se dan cuenta de que la perra está mal el 10 de abril. Mi perra ni de coña se tira una semana mal sin que haya ido al veterinario. Y las consecuencias de una paliza no aparecen una semana después... es absurdo.
2
K
39
#2
YeahYa
#1
Había puesto el titular en catalán. Ya corregido.
0
K
20
#3
Bombástico
#1
Pinta a perro ladrador desatendido.
0
K
9
#4
kastanedowski
#1
El ataque ocurrió entre el 3 y el 4 de abril la dueña notó que la perra estaba rara (apagada, sin comer, apenas se movía)
días después,
pero la llevaron al veterinario el viernes 10 de abril de 2026. Allí le hicieron una ecografía, la operaron por la hemorragia interna, pero la veterinaria no pudo salvarla y Daisy murió pocas horas después de la operación.
0
K
10
#5
YeahYa
#4
Eso es lo que he leído y es precisamente lo que no entiendo.
Una perra con una hemorragia interna desde hace 6-7 días tiene síntomas evidentes. Los tuvo mi perra con una pequeña úlcera, y al segundo día de verla rara estaba en urgencias.
0
K
20
#6
kastanedowski
#5
La gente después de los accidentes es igual, las hemorragias se coagulan y después producen ictus pero a los dias, por ello deben de permanecer en observacion
1
K
30
#7
YeahYa
#6
No tenía ni idea. Gracias!
0
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Entran en tu casa solo para apalizar a tu perro, y tú lo llevas varios días después al veterinario y de golpe no hay imágenes de las cámaras de seguridad porque ni hay SD para grabarlas y encima la cámara estaba mirando al techo.
Estamos hablando de que la supuesta agresión fue el 3-4 de abril y se dan cuenta de que la perra está mal el 10 de abril. Mi perra ni de coña se tira una semana mal sin que haya ido al veterinario. Y las consecuencias de una paliza no aparecen una semana después... es absurdo.
Una perra con una hemorragia interna desde hace 6-7 días tiene síntomas evidentes. Los tuvo mi perra con una pequeña úlcera, y al segundo día de verla rara estaba en urgencias.