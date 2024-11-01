edición general
Un colectivo de mayores clama contra los bancos del Paseo de Almería: "Pedimos poder sentarnos con dignidad"

El vicepresidente de la Asociación Progresista de Mayores (APROMA), Pedro Castaño, quiere trasladar a la opinión pública su queja por el diseño de los nuevos bancos del Paseo: “no han sido pensados para las personas mayores ni tampoco para quienes tienen dificultad para moverse”. Así, ha explicado que “los nuevos bancos son demasiado bajos y no son adecuados para muchas personas mayores, ni para quienes tienen problemas de movilidad, dolor de rodillas o dificultades para incorporarse”.

Jaime131 #1 Jaime131
Esa especie de cubos de madera habrán costado una pasta gansa, y donde hay mucha pasta hay sobres.
2
Kantinero #3 Kantinero
#1 Ahora habrá más sobres para pagar la retirada y luego otros pocos sobres más para colocar los siguientes
1
ombresaco #5 ombresaco
La tendencia es no poner bancos, para que la gente se siente en las terrazas de los bares y gasten. Pero como se iban a quejar, pues ponen bancos inusables para decir "pues pusimos bancos y nadie los usa", y justificar no poner más, más adelante.

es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_hostil
1
Herrerii #2 Herrerii *
Los bancos son cosas de rojos xD

Que disfruten lo votado ;)
0
Pacman #4 Pacman
#2 en lugar de bancos han puesto cajas, no se pueden quejar
1

menéame