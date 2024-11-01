Un colectivo de mayores clama contra los bancos del Paseo de Almería: "Pedimos poder sentarnos con dignidad"

El vicepresidente de la Asociación Progresista de Mayores (APROMA), Pedro Castaño, quiere trasladar a la opinión pública su queja por el diseño de los nuevos bancos del Paseo: “no han sido pensados para las personas mayores ni tampoco para quienes tienen dificultad para moverse”. Así, ha explicado que “los nuevos bancos son demasiado bajos y no son adecuados para muchas personas mayores, ni para quienes tienen problemas de movilidad, dolor de rodillas o dificultades para incorporarse”.