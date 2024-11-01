Una colección de tomografías de hormigas a altísima resolución, con 792 especies (ENG)

Antscan es una plataforma para analizar los detalles anatómicos de las hormigas «de museo» en forma de tomografías («escáneres en finas lonchas, que son para los niños») con una resolución de micras. En total hay 792 especies de 212 géneros, que cubren una buena parte de la diversidad conocida de las hormigas. En los escáneres no solo se ve el característico exoesqueleto: también aparecen músculos, nervios, el aparato digestivo, el cerebro y hasta el aguijón. Es un portal interactivo que permite girar, ampliar y «diseccionar» (vía microsiervos)