Un cohete iraní impacta en Jerusalén [Eng]

Un cohete iraní impactó directamente en Jerusalén. Las sirenas antiaéreas sonaron en toda la ciudad y se escucharon explosiones sobre Jerusalén Oeste después de que el ejército israelí anunciara haber detectado misiles lanzados desde Irán hacia Israel, según informa News.Az, citando a Al Jazeera.
Los mismos propagandistas otanejos que te decían que si un misil ucraniano penetraba las defensas rusas era porque son basura, ahora con los impactos de misiles iraníes por todos lados te van a decir que es un fracaso iraní porque algunos han sido interceptados...
Los forofos de EEUU ahora están celebrando lo de Irán.
<< Starmer retira expertos en defensa aérea de Ucrania para enviarlos a Oriente Medio. Keir Starmer del Reino Unido: “También traeremos expertos de Ucrania… para ayudar a los socios del Golfo a derribar drones iraníes" >>
x.com/MyLordBebo/status/2028223245636248046
Y también he leído a un señor proyanki muy ocurrente diciendo que la explosión al colegio con las niñas estaba preparada por el régimen
Bulos habrá, para dar y tomar