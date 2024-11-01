edición general
Un cohete iraní impacta en Jerusalén [Eng]

Un cohete iraní impactó directamente en Jerusalén. Las sirenas antiaéreas sonaron en toda la ciudad y se escucharon explosiones sobre Jerusalén Oeste después de que el ejército israelí anunciara haber detectado misiles lanzados desde Irán hacia Israel, según informa News.Az, citando a Al Jazeera.

alehopio #3 alehopio
Estos días vamos a asistir en este foro a algo gracioso, diría yo.

Los mismos propagandistas otanejos que te decían que si un misil ucraniano penetraba las defensas rusas era porque son basura, ahora con los impactos de misiles iraníes por todos lados te van a decir que es un fracaso iraní porque algunos han sido interceptados...
azathothruna #4 azathothruna
#3 Cual es la diferencia entre otanejo y natontados? o no hay?
eltxoa #9 eltxoa
#4 entiendo que es lo mismo
#5 Vindicta *
#3 Vamos a asistir a cosas todavía mas curiosas, como los que dicen que Rusia lucha en Ucrania contra toda la OTAN, aqui no van a decir que Irán tiene el apoyo de Rusia, y no van a decir que los S-400 y otras chatarras no han evitado la superioridad aérea de Estados Unidos ni 24 horas.
manbobi #6 manbobi *
#5 Contra toda la OTAN? No hombre, no. Ucrania está subcontratada pars guerrear contra Rusia, pone los muertos y el campo de juego y Europa paga la fiesta. La pasta se la lleva EEUU con la venta de armas y gas. Eres nuevo o renacido?
Los forofos de EEUU ahora están celebrando lo de Irán.
#7 Vindicta
#6 En tu cabeza sonaba espectacular
manbobi #11 manbobi
#7 Es un comentario súper original. Nunca visto antes. La guerra de los clones otra vez...
alehopio #8 alehopio
#5 Con datos, que os desmontan todos los relatos :

<< Starmer retira expertos en defensa aérea de Ucrania para enviarlos a Oriente Medio. Keir Starmer del Reino Unido: “También traeremos expertos de Ucrania… para ayudar a los socios del Golfo a derribar drones iraníes" >>

x.com/MyLordBebo/status/2028223245636248046
#10 Vindicta
#8 Leelo bien y piénsalo un poco, anda.
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#5 Eh Eh! Acabo de ver a un propagandista antioccidental diciendo que los radares chinos y rusos y sus misiles los guardan para el verdadero combate
Y también he leído a un señor proyanki muy ocurrente diciendo que la explosión al colegio con las niñas estaba preparada por el régimen
Bulos habrá, para dar y tomar
cocolisto #12 cocolisto
Pocos cohetes para lo que se merecen.Y desde luego lo siento por los judíos inocentes.¿Los hay ?
#2 DotorMaster
Cobete, se dice cobete.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Buena puntería. Ahí también había una base USA
