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Cocinar en casa una vez a la semana: el hábito que puede proteger de la demencia en personas mayores

Cocinar en casa una vez a la semana: el hábito que puede proteger de la demencia en personas mayores

Cocinar puede ser algo mucho más allá de simple un tema culinario. Según el Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, preparar una comida casera, al menos una vez por semana, puede reducir un 30 % el riesgo de demencia en personas mayores, y alcanzar un 70 % menos de riesgo en cocineros principiantes de mayor edad con pocas habilidades culinarias. Esta es la principal conclusión de la investigación, que se publicó en la revista científica Journal of Epidemiology & Community Health. Los investigadores destacan que, en las últimas décadas.

| etiquetas: salud , demencia , hábitos
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15 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
devilinside #7 devilinside
#6 Yo unos 20 con mi parienta y 17 con mi hija. Pero prefiero tomarme el curro que comer algo cocinado por mi mujer (salvo algunas cosas)
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Raziel_2 #8 Raziel_2
#7 En mi caso mi mujer cocina bien, pero ella trabaja y yo ya no, asi que me he convertido en "El amo de la casa", aunque en realidad, madar no mando nada.xD xD
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devilinside #11 devilinside
#8 Bueno, en mi descargo y en el tuyo, el sitio de todo hombre en la casa es la cocina que es donde están las cervezas más frías
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capitan__nemo #14 capitan__nemo
Esto es lo que decia la ia para reducir el riesgo de demencia y alzheimer.
www.meneame.net/story/panel-21-expertos-revisa-80-farmacos-senala-tres
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Pacman #3 Pacman
#0
El. Título no debería decir "cocinar al menos una vez por semana"
así como esta parece que haces en un día todo el menú de la semana, en plan tupper del lunes, del a martes...
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Mark_ #15 Mark_
#13 chorizo, morcilla, un trozo de tocino, jamón si estoy festivo, muchísima verdura...

Ese caldo levanta un imperio él solito.
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Mark_ #12 Mark_
Creo que nada me relaja mas que hacer una buena olla de lentejas con bien de verduras y bien de carnes a fuego lentísimo y que la casa se vaya aromatizando ;)
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dark_soul #13 dark_soul
#12 unas buenas lentejas a la jardinera te alegran el día y si le echas chorizo la semana
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#10 wendigo
Titular chachi... pero bueno, lo que parece que funciona es mantener actividad física y aprender o hacer cosas nuevas para seguir estimulando el cerebro

Saludos
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#9 rystan
Mira que hay notícias raras.
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dark_soul #1 dark_soul
Me tengo que considerar una persona afortunada. Igual esquivo la demencia por pasarme los últimos 20 años haciéndome todas las comidas. Joderos los que vais la mcdonals
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devilinside #2 devilinside
#1 Yo subo tu apuesta; además de hacerme mi comida, la de mi mujer y mi hija.
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dark_soul #4 dark_soul
#2 si me levanto a las 5 de la mañana y veo pan duro en la panera, me hago unas sopas de ajo para desayunar
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Raziel_2 #6 Raziel_2
#2 Igual que hago yo desde hace 4 años.
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menéame