Cocinar en casa una vez a la semana: el hábito que puede proteger de la demencia en personas mayores

Cocinar puede ser algo mucho más allá de simple un tema culinario. Según el Instituto de Ciencias de Tokio, en Japón, preparar una comida casera, al menos una vez por semana, puede reducir un 30 % el riesgo de demencia en personas mayores, y alcanzar un 70 % menos de riesgo en cocineros principiantes de mayor edad con pocas habilidades culinarias. Esta es la principal conclusión de la investigación, que se publicó en la revista científica Journal of Epidemiology & Community Health. Los investigadores destacan que, en las últimas décadas.