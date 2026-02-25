El coche eléctrico ya roza el 20% en Europa mientras la combustión se desploma

En los últimos meses estamos leyendo algunas declaraciones que hablan de enfriamiento de la demanda de coches eléctricos en Europa. Pero los datos dicen una historia totalmente diferente. Según la patronal europea del automóvil, ACEA, los datos muestran el imparable crecimiento del coche eléctrico en nuestro mercado en una fase donde los de combustión encadenan años de descenso. En enero se matricularon en la Unión Europea 154.230 coches eléctricos puros (BEV), lo que supone un incremento del 24,3% respecto al mismo mes del año pasado.