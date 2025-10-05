El coche eléctrico se estanca y empuja a nuevos parones y despidos

La electrificación más lenta de lo prevista sobresale cada vez más en el mar de desafíos de la automoción europea. Tanto que empuja a fabricantes y proveedores a más ajustes, con parones en la producción y despidos para ajustar las estructuras a una demanda que no despega. La falta de tirón argumenta las decisiones que se han sucedido las últimas semanas, como las de Volkswagen, Bosch o ZF. La competencia china, la regulación o los aranceles completan la tormenta perfecta.