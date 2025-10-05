edición general
El coche eléctrico se estanca y empuja a nuevos parones y despidos

La electrificación más lenta de lo prevista sobresale cada vez más en el mar de desafíos de la automoción europea. Tanto que empuja a fabricantes y proveedores a más ajustes, con parones en la producción y despidos para ajustar las estructuras a una demanda que no despega. La falta de tirón argumenta las decisiones que se han sucedido las últimas semanas, como las de Volkswagen, Bosch o ZF. La competencia china, la regulación o los aranceles completan la tormenta perfecta.

jm22381 #1 jm22381
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Yo creo que todos, caros y mucha gente no tiene cochera ni sitios para recargarlos baratos.
a69 #3 a69
#2 por qué no quieren que lleguen los coches baratos a Europa
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Si el problema luego son piezas, todo va bien hasta que necesitas algo de repuesto por daño o por golpe.
#7 tednsi
#4 Que bajen aranceles, veremos que pronto se crea un ecosistema de repuestos y los fabricantes europeo se aprietan las tuercas y bajan previos también.
#5 Pixmac *
#3 Que los coches chinos cuesten el equivalente a 9.000€ en China no quiere decir que vayan a regalarlos en Europa. Las empresas chinas no son tontas y si la competencia europea vende a 25.000€ las empresas chinas no van a hacerlo a 15.000€ si pueden vender a 22.000€ y aún así parecer baratas.
#6 Alberto_meneame
#2 Lo de tener garaje para cargarlo es una excusa sin sentido. Yo he tenido un nissan leaf y cuando quería cargarlo me iba 30min a cargarlo y ya está,en vez de 10 de la gasolinera son 30 pero no conozco a nadie que tenga gasoineras en su casa
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Cuando haya mas también vas a ir a recargarlo y encontrar vacía la estación de recarga, para ti solo
salteado3 #9 salteado3
#2 No, son los fabricantes europeos los que no crecen. Cada vez se venden más eléctricos.

eleport.com/ev-sales-in-europe-2025-the-first-half/
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Pues como se hundan del todo los europeos con los miles de despidos que habrá no va a haber dinero para comprar ninguno.
