El coche eléctrico se dispara en los países emergentes y ya alcanza el 25% del mercado mundial

El coche eléctrico sigue ganando terreno en todo el mundo y ya representa una parte cada vez más importante de las ventas globales; el crecimiento más rápido ya no se produce en Europa o Estados Unidos sino en mercados emergentes. Lo más llamativo es que varios mercados emergentes ya presentan cuotas superiores a las de muchas economías avanzadas. Singapur, Tailandia y Vietnam, por ejemplo, cuentan con tasas de adopción de coches eléctricos superiores a la media de la Unión Europea.
| etiquetas: coche eléctrico , paises emergentes , crecimiento , penetración
Que los híbridos se consideren eco es insultante.
De lo contrario, la malvada Dictadura China nos quitará todos los trabajos. Y no queremos eso.
Edito: deberían dejarte aparcar en paralíticos y todo, fijate lo que te digo.
I see what you have done there.....
Es el resultado del gobierno de los partidos de la libertad.. entendida como derecho a ir tú solo en tu coche donde quieras.
Los políticos se han dejado presionar por los lobbies y no han apostado todo al vehículo eléctrico, baterías y a renovables, todo para evitar que Josu Jon Imaz y demás directivos no pierdan sus sueldos y sus pluses millonarios.
Pero eso pasa con todo.