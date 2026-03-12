El coche eléctrico se dispara en los países emergentes y ya alcanza el 25% del mercado mundial

El coche eléctrico sigue ganando terreno en todo el mundo y ya representa una parte cada vez más importante de las ventas globales; el crecimiento más rápido ya no se produce en Europa o Estados Unidos sino en mercados emergentes. Lo más llamativo es que varios mercados emergentes ya presentan cuotas superiores a las de muchas economías avanzadas. Singapur, Tailandia y Vietnam, por ejemplo, cuentan con tasas de adopción de coches eléctricos superiores a la media de la Unión Europea.