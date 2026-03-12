edición general
El coche eléctrico se dispara en los países emergentes y ya alcanza el 25% del mercado mundial

El coche eléctrico sigue ganando terreno en todo el mundo y ya representa una parte cada vez más importante de las ventas globales; el crecimiento más rápido ya no se produce en Europa o Estados Unidos sino en mercados emergentes. Lo más llamativo es que varios mercados emergentes ya presentan cuotas superiores a las de muchas economías avanzadas. Singapur, Tailandia y Vietnam, por ejemplo, cuentan con tasas de adopción de coches eléctricos superiores a la media de la Unión Europea.

#1 Pitchford
Aquí estamos empeñados en subvencionar SUVs eléctricos e híbridos de 300 CV. Hay que subvencionar los eléctricos baratos y dejarlos en menos de 10.000 Euros.
#2 gadish
#1 dudo que funcione mucho. Quizás si en grandes ciudades, pero un coche eléctrico barato va a tener un rango de menos de 200km, y la mayoría de la gente quiere rangos de 10.000km para poder ir a Moscú y de vuelta sin parar a mear. Por eso los híbridos. Aunque personalmente yo crearía "dos mundos", uno para ciudades donde los híbridos están prohibidos en las zonas centrales, y otro para los arrabaldes y para el campo con híbridos.
Que los híbridos se consideren eco es insultante.
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Los híbridos se consideran ECO porque si no las automovilísticas se enfadan. Hay que tratarlas con cariño y amabilidad, dejándolas su tiempo para adaptarse, no atosigándolas con malignas regulaciones sino adaptando la legalidad a ellas, permitiendo que vayan a su debido ritmo y, sobretodo, regándolas periódicamente de cientos de millones de subvenciones.

De lo contrario, la malvada Dictadura China nos quitará todos los trabajos. Y no queremos eso.
#6 gadish
#4 He conectado la bateria de mi teléfono a mi cuatro latas. Entiendo que se considera híbrido y puedo circular por la ciudad porque al ser híbrido, la gente no respira gases contaminantes, verdad?
Supercinexin #7 Supercinexin *
#6 Totalmente. Y además al ser un coche casi todo de acero es reciclable, o sea más verde que la gorra de un guardia civil.

Edito: deberían dejarte aparcar en paralíticos y todo, fijate lo que te digo.
#8 gadish
#7 deberían dejarte aparcar en paralíticos y todo, fijate lo que te digo.

I see what you have done there.....
#10 pablogad
#2 En Madrid tendrían éxito, el cercanías tiene frecuencias de mierda en muchas líneas y la gente no quiere pasarse la vida yendo y volviendo del trabajo. También en el metro ahora lo normal es que tarde hasta 8 o 10 minutos, cuando antes eran 3 o 4.. y van atestados de gente, no es nada agradable viajar en esas condiciones.
Es el resultado del gobierno de los partidos de la libertad.. entendida como derecho a ir tú solo en tu coche donde quieras.
#11 Pitchford
#10 Para mejorar este problema hay que meter mano a la localización de las oficinas. Que salga caro o esté limitado colocarlas donde pueden vivir solo los directivos o que estén obligados a ofrecer opcionalmente pisos a tiro de piedra en alquiler de bajo coste a todos sus empleados.
#3 CarlosSanchezDiaz
Que los países emergentes superen a la UE en cuota de eléctricos es otro síntoma más de la desconexión de Europa con la realidad.
Peka #9 Peka
Países que estaban siendo los mas contaminantes van a terminar superando al "primer mundo".

Los políticos se han dejado presionar por los lobbies y no han apostado todo al vehículo eléctrico, baterías y a renovables, todo para evitar que Josu Jon Imaz y demás directivos no pierdan sus sueldos y sus pluses millonarios.

Pero eso pasa con todo.
#5 Pitchford
El 50% de la energía primaria de España proviene del petróleo.. A ver si con la que está cayendo espabilamos..
