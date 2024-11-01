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La CNN, el medio que durante décadas ha sido el altavoz del poder norteamericano, acaba de publicar una investigación que deja al descubierto lo que Estados Unidos llevaba semanas intentando ocultar

La CNN, el medio que durante décadas ha sido el altavoz del poder norteamericano, acaba de publicar una investigación que deja al descubierto lo que Estados Unidos llevaba semanas intentando ocultar  

Lo que Estados Unidos llevaba semanas intentando ocultar: la guerra con Irán fue un desastre mucho mayor de lo que el Pentágono reconoció ante el Congreso. Hablamos de al menos 16 bases militares dañadas en ocho países, tropas instaladas en hoteles, radares y sistemas antimisiles destruidos, y un coste real que según fuentes internas del propio Departamento de Defensa podría estar entre los 40.000 y los 50.000 millones de dólares, no los 25.000 que se admitieron oficialmente

| etiquetas: cnn , guerra , irán , eeuu
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5 comentarios
19 2 1 K 336 politica
Quel #1 Quel
La cara de fingida sorpresa que ponen demasiados tutubers en las miniaturas, es ridícula.
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EGraf #4 EGraf
#1 estoy pensando en votar sensacionalista tan solo por la miniatura. Hasta los mismísimos estoy de esa moda
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tul #5 tul
#4 lo hacen porque sino el algoritmo del youtube no los promociona
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#2 Albarkas
Se pensaban que los iraníes eran unos inútiles y... No.
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#3 laruladelnorte
Una noticia sobre la guerra que me alegra,yo que las odio con todas mis fuerzas...
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menéame