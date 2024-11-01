La CNN, el medio que durante décadas ha sido el altavoz del poder norteamericano, acaba de publicar una investigación que deja al descubierto lo que Estados Unidos llevaba semanas intentando ocultar  

Lo que Estados Unidos llevaba semanas intentando ocultar: la guerra con Irán fue un desastre mucho mayor de lo que el Pentágono reconoció ante el Congreso. Hablamos de al menos 16 bases militares dañadas en ocho países, tropas instaladas en hoteles, radares y sistemas antimisiles destruidos, y un coste real que según fuentes internas del propio Departamento de Defensa podría estar entre los 40.000 y los 50.000 millones de dólares, no los 25.000 que se admitieron oficialmente