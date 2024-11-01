La CNMV tiene más de una treintena de empleadas con lipoatrofia semicircular, a las que exige empeorar para teletrabajar

Más de una treintena de trabajadoras de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de supervisar e inspeccionar la Bolsa española, han desarrollado lipoatrofia semicircular, una enfermedad rara vinculada a los llamados 'edificios inteligentes' que provoca depresiones en la piel.