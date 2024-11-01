edición general
La CNMV tiene más de una treintena de empleadas con lipoatrofia semicircular, a las que exige empeorar para teletrabajar

Más de una treintena de trabajadoras de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de supervisar e inspeccionar la Bolsa española, han desarrollado lipoatrofia semicircular, una enfermedad rara vinculada a los llamados 'edificios inteligentes' que provoca depresiones en la piel.

| etiquetas: cnmv , teletrabajo , lipoatrofia
oricha_1 #1 oricha_1
En resumen: no es grave; es “la marca del borde de la mesa” en versión persistente. Ajustas entorno y postura, y lo normal es que se resuelva sola. La lipoatrofia semicircular es una alteración benigna de la grasa subcutánea: aparece una o varias hendiduras lineales/semicirculares (como “surcos”) en muslos

Un cursillo de ergonomia , que ajusten la silla y que hagan un poco de ejercicio fisico por dios. Dejaos de periodismo de sensacionalismo.

