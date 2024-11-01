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La CNMC respalda a RTVE y 'La Revuelta' por su enfoque cultural tras la denuncia de las cadenas privadas contra los patrocinios

La CNMC respalda a RTVE y 'La Revuelta' por su enfoque cultural tras la denuncia de las cadenas privadas contra los patrocinios

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado, en un acuerdo fechado el pasado 26 de marzo, la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) sobre la emisión por parte de RTVE de comunicaciones comerciales en La Revuelta. Por ello, estima que el espacio “se encuentra comprendido en la noción de programa cultural a los efectos del artículo 7.2 b de la LFCRTVE”. En su escrito, la CNMC destaca que “los contenidos de un programa de entretenimiento además de entretener podrán permitir el acceso al conoc

| etiquetas: la revuelta , cnmv , lágrimas de facha
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6 comentarios
14 3 2 K 172 actualidad
fisicorr #3 fisicorr
Independientemente de la cantidad del programa. Algo tienen que estar haciendo bien para tener a un determinado grupo siempre en contra.
4 K 59
vicvic #6 vicvic
#3 Si le critican, según tu, porque algo deben estar haciendo bien, entonces será igual con EL Hormiguero, ¿no? :troll:
0 K 11
Sinfonico #1 Sinfonico
Parece que escuece xD
3 K 56
#4 luckyy
Estan rabiosos los fachos
3 K 55
#2 Eukherio
Años dando la turra con lo de que a Broncano le pagamos el sueldo entre todos y ahora también se enfadan si ven que sacan dinero privado por patrocinios.
3 K 52
#5 pirat
Es demasiado pesado el pesetero de arguiñano y la hermana con la publicidad dentro del programa.
atresmierda y mierdaseca.
0 K 9

menéame