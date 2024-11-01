La CNMC respalda a RTVE y 'La Revuelta' por su enfoque cultural tras la denuncia de las cadenas privadas contra los patrocinios

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado, en un acuerdo fechado el pasado 26 de marzo, la denuncia de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) sobre la emisión por parte de RTVE de comunicaciones comerciales en La Revuelta. Por ello, estima que el espacio “se encuentra comprendido en la noción de programa cultural a los efectos del artículo 7.2 b de la LFCRTVE”. En su escrito, la CNMC destaca que “los contenidos de un programa de entretenimiento además de entretener podrán permitir el acceso al conoc