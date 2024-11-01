edición general
CNMC lanza app para que puedas medir y comparar la calidad de tu conexión

En su empeño por vigilar a los operadores, la CNMC ha dado un paso que no esperábamos: lanzar una aplicación para medir Internet

10 comentarios
#5 pensacola *
no entiendo para qué crear una app, y molestar al usuario con la instalación, en lugar de hacerla web
#6 Gardeneer
#5 Por que la gente se ha acostumbrado a tener 20.000 aplicaciones instaladas, desde la del banco hasta la de cualquier tienda de barrio.
#7 pensacola
#6 caca app que instalas es un problema de seguridad.
#10 R2dC
#7 Sobre todo si ni siquiera controlas los permisos que piden.
#3 pensacola *
alguien se ha llevado una mordida
tul #1 tul
tarde y mal. ejemplo practico
Asimismov #8 Asimismov
Ya.me extraña que la CNMC haga algo bien para mejorar a los consumidores.
DaniTC #2 DaniTC *
Si no puede garantizar la prueba, no sé por qué permite que se continúen realizando. Me sale que tengo una conexión de 100 megas...
#9 R2dC
#2 If conexion: velocidad = 100; else velocidad = 0;

Ale, 100k euros por hacer una aplicación funcional con menos lineas de código que la del covid.
instelestual #4 instelestual
Aun está en pruebas, en mi teléfono no pasa del 13%, de todas formas me parece interesante y práctica cuando funcione bien, últimamente el gobierno está haciendo buenas apps
