·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14226
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
11147
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
7099
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
5491
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
5742
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
520
El Fiscal General del Estado, acusado de filtrar el nuevo disco de Rosalía
287
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
363
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu
580
La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos
557
Israel y sus campos de concentración de niños palestinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
134
clics
CNMC lanza app para que puedas medir y comparar la calidad de tu conexión
En su empeño por vigilar a los operadores, la CNMC ha dado un paso que no esperábamos: lanzar una aplicación para medir Internet
|
etiquetas
:
comunicaciones
,
internet
,
app
5
1
0
K
47
tecnología
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
47
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
pensacola
*
no entiendo para qué crear una app, y molestar al usuario con la instalación, en lugar de hacerla web
1
K
33
#6
Gardeneer
#5
Por que la gente se ha acostumbrado a tener 20.000 aplicaciones instaladas, desde la del banco hasta la de cualquier tienda de barrio.
1
K
22
#7
pensacola
#6
caca app que instalas es un problema de seguridad.
0
K
20
#10
R2dC
#7
Sobre todo si ni siquiera controlas los permisos que piden.
0
K
8
#3
pensacola
*
alguien se ha llevado una mordida
0
K
20
#1
tul
tarde y mal. ejemplo practico
0
K
13
#8
Asimismov
Ya.me extraña que la CNMC haga algo bien para mejorar a los consumidores.
0
K
12
#2
DaniTC
*
Si no puede garantizar la prueba, no sé por qué permite que se continúen realizando. Me sale que tengo una conexión de 100 megas...
0
K
10
#9
R2dC
#2
If conexion: velocidad = 100; else velocidad = 0;
Ale, 100k euros por hacer una aplicación funcional con menos lineas de código que la del covid.
0
K
8
#4
instelestual
Aun está en pruebas, en mi teléfono no pasa del 13%, de todas formas me parece interesante y práctica cuando funcione bien, últimamente el gobierno está haciendo buenas apps
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ale, 100k euros por hacer una aplicación funcional con menos lineas de código que la del covid.