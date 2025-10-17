El Club de los Trillonarios: cuando el dinero manda más que los gobiernos

En su libro The Trillionaires: Power and Influence in the New Era of Hyper-Wealth, el exdirector editorial de BBC News, Kamal Ahmed, llega a una preocupante conclusion: el mundo podría quedar en manos de una élite de ultrarricos, con fortunas de 12 ceros capaces de rivalizar con el PIB de muchos países. Según Ahmed, el primero en cruzar esa línea será Elon Musk en 2027, gracias a su participación en empresas como SpaceX, Tesla, X (antes Twitter) y la firma de inteligencia artificial xAI.