El Club de los Trillonarios: cuando el dinero manda más que los gobiernos

En su libro The Trillionaires: Power and Influence in the New Era of Hyper-Wealth, el exdirector editorial de BBC News, Kamal Ahmed, llega a una preocupante conclusion: el mundo podría quedar en manos de una élite de ultrarricos, con fortunas de 12 ceros capaces de rivalizar con el PIB de muchos países. Según Ahmed, el primero en cruzar esa línea será Elon Musk en 2027, gracias a su participación en empresas como SpaceX, Tesla, X (antes Twitter) y la firma de inteligencia artificial xAI.

tul #2 tul
De los ultraricos como la casa real británica no dice nada?
#1 Marisadoro
1789 fue un buen año para la humanidad
Aergon #4 Aergon
Poner un tope a esas fortunas equivalente al PIB del país mas pobre podría acabar con la pobreza mundial en cuestión de una o dos décadas. Ibamos a ver millonadas destinadas a ayudas como nunca antes en la historia de la humanidad.
aupaatu #3 aupaatu
Por esto en en EEUU cualquier ciudadano puede llegar ha ser presidente.
