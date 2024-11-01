Un “cloud” que ardía en un único CPD: lecciones del apagón de la Nube pública coreana (y cómo evitar que nos pase aquí)

Imagina que, de la noche a la mañana, se borran los archivos de trabajo de tres cuartos de millón de empleados públicos. No es un guion distópico: ocurrió en Corea del Sur. Un incendio en el National Information Resources Service (NIRS) de Daejeon destruyó el G-Drive gubernamental —un servicio “en la nube” donde 750.000 funcionarios guardaban su documentación desde 2018— y dañó 96 sistemas críticos. ¿La puntilla? No existían copias externas del G-Drive por la arquitectura elegida (almacenamiento de gran capacidad y bajo rendimiento sin réplica