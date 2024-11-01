Un “cloud” que ardía en un único CPD: lecciones del apagón de la Nube pública coreana (y cómo evitar que nos pase aquí)

Imagina que, de la noche a la mañana, se borran los archivos de trabajo de tres cuartos de millón de empleados públicos. No es un guion distópico: ocurrió en Corea del Sur. Un incendio en el National Information Resources Service (NIRS) de Daejeon destruyó el G-Drive gubernamental —un servicio “en la nube” donde 750.000 funcionarios guardaban su documentación desde 2018— y dañó 96 sistemas críticos. ¿La puntilla? No existían copias externas del G-Drive por la arquitectura elegida (almacenamiento de gran capacidad y bajo rendimiento sin réplica
| etiquetas: backups , corea , incendio , centro de datos , nube pública , sin réplica
3 - 2 - 1
Lo que está claro es que no se puede ir sin ninguna copia y con todos los sistemas en un único datacenters son posibilidad de respaldo.
Si el día de la entrega de prácticas alguien no la tiene hecha, que venga a hablar conmigo y miraremos de como arreglarlo, ahora! como alguien me diga que la tenía hecha pero se le corrompido el disquete (*) o le ha entrado un virus y la ha perdido, que sepa que tiene el suspenso asegurado! Si una cosa quiero que aprendais seguro de mi asignatura es a hacer backups!
(*) En esa época no
… » ver todo el comentario
Nunca le vi la cara, para mí era un fantasma.