Clint Eastwood, sobre su primera película en España: «Rodabas una escena y veías a la gente contando chistes»

Cuando Clint Eastwood aterrizó en la España de 1964 para rodar Por un puñado de dólares, no venía con la mentalidad de quien va a fundar un género cinematográfico, sino con el escepticismo de un profesional acostumbrado al rigor casi militar de los estudios de Hollywood que se veía proyectado hacia lo que él consideraba un fracaso seguro.
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No es el mismo artículo, pero si lo bastante parecido para que sepas de que va el que he mandado
Los western en Almería empezaron en los 60s, esta película era de las primeras o directamente la primera. Está describiendo a un entorno de poca experiencia, pero dándole la vuelta para colocar topicazos españoles/andaluces.
Dicho esto, Eastwood será un poco cuñado pero es un grande de entre los grandes. Me encantan tanto las películas donde es actor como de director.