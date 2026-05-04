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Clint Eastwood, sobre su primera película en España: «Rodabas una escena y veías a la gente contando chistes»

Clint Eastwood, sobre su primera película en España: «Rodabas una escena y veías a la gente contando chistes»

Cuando Clint Eastwood aterrizó en la España de 1964 para rodar Por un puñado de dólares, no venía con la mentalidad de quien va a fundar un género cinematográfico, sino con el escepticismo de un profesional acostumbrado al rigor casi militar de los estudios de Hollywood que se veía proyectado hacia lo que él consideraba un fracaso seguro.

| etiquetas: clint eastwood , cine , western , almería , españa , carácter
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10 comentarios
7 1 1 K 71 cultura
#2 woke *
«Rodabas una escena y veías a la gente contando chistes» es un eufemismo para decir "qué sociedad tan atrasada y desorganizada".
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
#2 Un poco más adelante: "...comprendió que en España las cosas no salían adelante por seguir un manual de instrucciones, sino por una voluntad inquebrantable de resolver problemas sobre la marcha con más ingenio que recursos."
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tranki #8 tranki *
#6 Justo al revés que los alemanes, pero con diferencia
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
No creo gringo, en esos años un usano hablando español? Quizás estarían mentando a la madre de algún yanke
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tul #7 tul
rigor casi militar de los estudios de Hollywood? me parto, quien a escrito este invent de mierda?
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#1 kaos_subversivo
A el debate ni un puto click
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Pacman #3 Pacman
#1
www.xataka.com/cine-y-tv/no-estaban-acostumbrados-al-silencio-clint-ea

No es el mismo artículo, pero si lo bastante parecido para que sepas de que va el que he mandado
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taSanás #4 taSanás
Cliiiinnn isssgud, pecadorrr de la praderaaaa
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#9 encurtido
Es la típica conversación del que va con sus prejuicios de cuñado y cada cosa que ve la intenta explicar con calzador en base de esos prejuicios, o directamente la exagera.

Los western en Almería empezaron en los 60s, esta película era de las primeras o directamente la primera. Está describiendo a un entorno de poca experiencia, pero dándole la vuelta para colocar topicazos españoles/andaluces.

Dicho esto, Eastwood será un poco cuñado pero es un grande de entre los grandes. Me encantan tanto las películas donde es actor como de director.
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Chepacoletariado #10 Chepacoletariado
Buff la España profunda de Berlanga.... Tampoco es que hayamos evolucionado mucho... Procesiones, saltos de la verja, toros, picaresca, paguicas...
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menéame