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Clavijo insiste en su teoría de las ratas nadadoras: ''No es esperable que puedan colonizarnos, pero no se descarta''

Clavijo insiste en su teoría de las ratas nadadoras: ''No es esperable que puedan colonizarnos, pero no se descarta''

El presidente canario señala al Gobierno central por querer ''ridiculizar y llevar al meme'' su postura en contra de la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife y baraja recurrir el operativo ante los tribunales

| etiquetas: clavijo , insiste , teoría , ratas , nadadoras , meme
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15 comentarios
9 3 0 K 170 FACEPALM
#7 Marisadoro
¿Y Miguel Bosé que dice?
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Oghaio #3 Oghaio
Vergüenza ajena :palm:
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xyria #10 xyria
#3 Alipori.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Y esto es lo que pasa cuando la gente vota a imbéciles...
1 K 28
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Yo no descarto que represente a sus votantes a la perfección.
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oceanon3d #1 oceanon3d *
"Cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue"

Esta mañana en los cafés de Tenerife no se hablaba de otra cosa mas que de las ratas (nadadoras o voladores) de Clvijo ... conociendo a los paisas de mi tierra, y sus particularidades, le han puesto la cruz de tolete perdido ...y eso le puede hace mucho daño y el lo sabe.
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josde #4 josde
Que no, que el sabe de lo que habla, es una de ellas.:-D
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#11 Grahml
Esta no es del mundotoday o similares

:palm:
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Gry #5 Gry
¿Y bien? ¿Que medidas ha tomado para evitar la proliferación de roedores procedentes del barco?

Porque no me dirá que el control de plagas es competencia del Gobierno Central, cualquier infección que produzcan las ratas cae sobre su cabeza.
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johel #14 johel *
#5 En el barco solo iba gente con pasta. A lo mejor alguno entra en el catalogo de rata de dos patas, pero no tenemos pruebas de que ninguno de ellos se dedicase a la politica.
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oceanon3d #12 oceanon3d *
Pues el barco debido a mal tiempo de ultima hora va a atracar.

Las ratas ya no tendrán que nadar; solo saltar al muelle. xD xD

A la espera de este giro de guion y la reacción del magufo harto gofio este y resto de derechas. El culebrón sigue.
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vviccio #9 vviccio
Cuidado que la gente estúpida es peligrosa (Trump, Mazón, ...) este es capaz de pagar a alguien por traer el virus a la isla solo para tener razón.
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#8 luckyy
Imbécil
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#15 no_soy_un_bot
Que lancen gatos nadadores.
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menéame