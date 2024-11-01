Clavijo insiste en su teoría de las ratas nadadoras: ''No es esperable que puedan colonizarnos, pero no se descarta''

El presidente canario señala al Gobierno central por querer ''ridiculizar y llevar al meme'' su postura en contra de la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife y baraja recurrir el operativo ante los tribunales
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Esta mañana en los cafés de Tenerife no se hablaba de otra cosa mas que de las ratas (nadadoras o voladores) de Clvijo ... conociendo a los paisas de mi tierra, y sus particularidades, le han puesto la cruz de tolete perdido ...y eso le puede hace mucho daño y el lo sabe.
Porque no me dirá que el control de plagas es competencia del Gobierno Central, cualquier infección que produzcan las ratas cae sobre su cabeza.
Las ratas ya no tendrán que nadar; solo saltar al muelle.
A la espera de este giro de guion y la reacción del magufo harto gofio este y resto de derechas. El culebrón sigue.