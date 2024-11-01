edición general
11 meneos
18 clics
Las claves de la prohibición de la compra especulativa de viviendas en Catalunya: por municipios y a grandes caseros

Las claves de la prohibición de la compra especulativa de viviendas en Catalunya: por municipios y a grandes caseros

Catalunya avanza en la regulación de las compras de vivienda como forma de inversión. El acuerdo de presupuestos entre Govern y los Comuns, anunciado este jueves, incluye como una de las medidas más destacadas la prohibición de la llamada especulación inmobiliaria, que corresponderá a cada municipio y afectará finalmente a los grandes caseros.

| etiquetas: vivienda , especulación , mercado inmobiliario
9 2 0 K 115 actualidad
8 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
Thornton #7 Thornton
#6 Pero si no pueden comprar los que las destinan a alquiler

¿Asumes que si no las compran los grandes tnedores las viviendas no se van a destinar al alquiler?
0 K 20
#1 power414
No lo pillo.
¿quien va a poner viviendas en alquiler?
0 K 9
Thornton #3 Thornton
#1 La ley se refiere a la compra, no al alquiler.
1 K 26
LokoYo_ #4 LokoYo_ *
#1 Las empresas que compren fincas enteras y las reformen integralmente. Vamos, la única forma que veo de que se creen más opciones de alquiler . Si limitas que la compra se destine al alquiler
Opcion 1 - solo familiares
Opcion 2 - Solo a precio regulado
Pues los alquileres seguirán desapareciendo de las webs de alquiler. ¿Cuál será la nueva modalidad ? ¿Alquiler de habitaciones? ¿Literas en habitaciones compartidas? Ya veremos
#3 La ley se refiere que a compra DEBE OBLIGATORIAMENTE dedicarse al alquiler si no es vivienda habitual
0 K 7
#6 power414
#3 Pero si no pueden comprar los que las destinan a alquiler no aumentará el parque de alquiler.
Si se incentivara la reforma para alquilar habria mas pisos en el mercado y el precio se contendria.

Una ley nueva: expropiamos 100.000 pisos y los damos de alquiler gratis -> Vendrán 300.000 demantes a esa ciudad.

Es que nadie a jugado al SIMCITY ??
0 K 9
#8 Borgiano
¿Se puede comprar para invertir y revender?
Este supuesto no está mencionado en la proposición de ley, con lo que se da por hecho que no se prohibe. Es habitual, sobre todo en ciudades como Barcelona, que los fondos de inversión y grandes inmobiliarias compren edificios enteros pero no solo para poner sus pisos en alquiler, sino a veces para reformarlos y venderlos a un precio más caro. En principio se podrá seguir haciendo.

Esta ha sido de hecho una de las principales quejas que ha

…   » ver todo el comentario
0 K 8
#2 Sigo_intentandolo
Ya la hemos cagado... a cargo de los municipios es la solución ideal para que sea problema de otro...
0 K 7
LokoYo_ #5 LokoYo_
#2 O se promueva la corrupción de favores y el monopolio del acceso a la vivienda
0 K 7

menéame