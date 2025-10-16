edición general
Claves para no hacerle el juego a Vito Quiles en su gira por las universidades

"Lo que Quiles persigue es que no le dejen hablar porque sabe que tiene poco que aportar".

johel #1 johel *
Lo de "poco" sobra. "Quiles" y "aportar" forman un oximoron. No es que sume poco, es que resta.
Magog #2 Magog *
Estas acciones son de win-win:
Si hay protestas
-Mirar a los comunistas como son de violentos!
Si no hay protestas
-veis? Ya ni están, cada vez son menos!

Lo único que vale contra este tipo de acciones es relegqrlas a la irrelevancia absoluta, que nadie hable de ellas ni haga eco de sus acciones, eso es como privar de oxígeno al fuego pero, en el momento que le das covertura o anuncio ya les has hecho el 50% del trabajo

Tontos del todo no son
