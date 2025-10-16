·
4
meneos
26
clics
Claves para no hacerle el juego a Vito Quiles en su gira por las universidades
"Lo que Quiles persigue es que no le dejen hablar porque sabe que tiene poco que aportar".
etiquetas
vito quiles
extrema derecha
universidades
politica
#1
johel
Lo de "poco" sobra. "Quiles" y "aportar" forman un oximoron. No es que sume poco, es que resta.
#2
Magog
Estas acciones son de win-win:
Si hay protestas
-Mirar a los comunistas como son de violentos!
Si no hay protestas
-veis? Ya ni están, cada vez son menos!
Lo único que vale contra este tipo de acciones es relegqrlas a la irrelevancia absoluta, que nadie hable de ellas ni haga eco de sus acciones, eso es como privar de oxígeno al fuego pero, en el momento que le das covertura o anuncio ya les has hecho el 50% del trabajo
Tontos del todo no son
