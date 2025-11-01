edición general
La clase obrera italiana, contra la economía de guerra

La clase obrera italiana, contra la economía de guerra

Los participantes en las multitudinarias manifestaciones señalan la importancia de que las huelgas hayan sido “políticas”. Este mes hay previstas más movilizaciones, incluida una huelga general el día 28 y otra el 12 de diciembre.

ElenaCoures1
"multitudinarias manifestaciones" :palm:
3 K 39
#6 pozz
#3 En realidad son 4 gatos, pero pretenden hacer mucho ruido e intentar hacer creer que son muchos :troll: :troll:
1
Torrezzno
Me parece bien, parecen querer forzar la guerra con Rusia y Rusia con Europa para relanzar la economía. Buscar un enemigo común es de primero de política.

Me hace mucha gracia que un sindicado se llame USB
1 K 27
ElBeaver
#4 La idea de que *“Europa quiere forzar una guerra con Rusia para relanzar la economía”* es justo lo contrario de lo que está ocurriendo. **Europa es, con diferencia, la parte que más pierde con cualquier escalada**, tanto por coste energético como por impacto comercial. Si realmente quisiera “relanzar la economía” a través de una guerra, no habría invertido décadas en evitar choques directos con Moscú incluso cuando Rusia ya invadía, desestabilizaba o chantajeaba.

Quien ha forzado la guerra…   » ver todo el comentario
1 K 14
luspagnolu
Ya lo dicen por aquí: la lucha es el único camino.
0 K 20
sotillo
#1 Ellos están más con los ricos y que sean felices para que les den trabajo
0 K 10
#7 soberao
#1 Salir a la calle es el camino, único no es, hay más, pero lo que está claro que esperar a que "gobiernen los nuestros" es la peor decisión que un trabajador puede hacer. Votar para estas cosas no sirve.
1 K 33
#5 pozz
Pues es curioso, por que en todas las encuestas electorales de Italia, Meloni arrasa....
1 K 14
ElBeaver
#5 y antes era o nazis o Berlusconi
0 K 7
suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡La lucha popular es el único camino...
También Zazis de MNM: ...salvo si son ucranianos defendiendo su país! ¡Esos son nazis!

Zazis de MNM: ¡Es la hora de levantarse para derrocar a nuestros regímenes criminales! ¡El pueblo tiene que defenderse más allá de las urnas!
También Zazis de MNM: Noooooooooooooooo. ¡Pobre Yanukovich! ¡Otra pobre víctima de una revolución de colores!
0 K 10

