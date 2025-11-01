La clase obrera italiana, contra la economía de guerra

Los participantes en las multitudinarias manifestaciones señalan la importancia de que las huelgas hayan sido “políticas”. Este mes hay previstas más movilizaciones, incluida una huelga general el día 28 y otra el 12 de diciembre.
| etiquetas: clase , obrera , italia , contra , economía , guerra
Me hace mucha gracia que un sindicado se llame USB
Quien ha forzado la guerra… » ver todo el comentario
También Zazis de MNM: ...salvo si son ucranianos defendiendo su país! ¡Esos son nazis!
Zazis de MNM: ¡Es la hora de levantarse para derrocar a nuestros regímenes criminales! ¡El pueblo tiene que defenderse más allá de las urnas!
También Zazis de MNM: Noooooooooooooooo. ¡Pobre Yanukovich! ¡Otra pobre víctima de una revolución de colores!