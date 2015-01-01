edición general
La civilización maya fue mucho más poblada y organizada de lo que se creía

La civilización maya fue mucho más poblada y organizada de lo que se creía

Los hallazgos confirman que las Tierras Bajas Mayas del Período Clásico no solo estaban densamente habitadas, sino que también contaban con una estructura compleja.

#1 cocococo
Seguramente que otra tanta cantidad de gente terminó sacrificada en los rituales.
beltzak #2 beltzak
#1 Hay una cosa que me pregunto siempre con respecto a los sacrificios. ¿No podían ser sentencias del Tribunal de Orden Publico? ¿O es que no se cometían crímenes y delitos en esas culturas?

Lo digo porque en las películas yankees siempre cuelgan a los ladrones de bancos con una soga al cuello y no tiene esa connotación tan despectiva de civilización de retrasados.

No se si poner /s o dejarlo en blanco a ver que reacciones provoca mi comentario xD
#4 parladoiro *
#2 si te refieres que si desollaban, decapitaban y sacaban el corazón como castigo. Si.

Los sacrificios ritualizados, por calendario, eran un honor, no un castigo. Podría haber algunos asimilados al seppuku, un sacrificio para evitar el deshonor de la familia(el castigo es a toda la familia, no solo el individuo criminal) y restitución del orden. Lo otro son prisioneros de guerra y gente con taras.
Luego están otras tradiciones con parejas y concubinas.
#3 cocococo
#2 Los yankees son retrasados.
