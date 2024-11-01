edición general
Por qué los ciudadanos de Nueva Zelanda están abandonando su país en números récord

Nueva Zelanda ha visto partir al exterior en tan solo un año a más de 70.000 de sus ciudadanos. Aunque parece una cifra modesta, es casi el 1,4% de la población de este Estado insular del suroeste del océano Pacífico habitado por unos 5,1 millones de personas. El que está siendo el mayor flujo de salida de neozelandeses en décadas está comenzando a generar inquietud en el país. Sus emigrantes no escogen, por lo general, destinos remotos como Europa o Estados Unidos. Toman un vuelo relativamente corto y se instalan en el que históricamente.

3 comentarios
javibaz #1 javibaz
La comparación con Australia -donde el PIB es mayor, los salarios más generosos y hay más oportunidades- se ha vuelto omnipresente en conversaciones cotidianas, redes sociales y titulares de prensa de Nueva Zelanda.
comadrejo #2 comadrejo
Efecto derecha liberal en el gobierno. :troll:
pitercio #3 pitercio
"A esto se añaden mejores condiciones laborales, como pagos adicionales por horas extra, fines de semana y festivos, que no están garantizados por ley en Nueva Zelanda". Colegas nzelandeses, ahí hay un bug que requiere parche urgente, me parece a mí.
