Por qué los ciudadanos de Nueva Zelanda están abandonando su país en números récord

Nueva Zelanda ha visto partir al exterior en tan solo un año a más de 70.000 de sus ciudadanos. Aunque parece una cifra modesta, es casi el 1,4% de la población de este Estado insular del suroeste del océano Pacífico habitado por unos 5,1 millones de personas. El que está siendo el mayor flujo de salida de neozelandeses en décadas está comenzando a generar inquietud en el país. Sus emigrantes no escogen, por lo general, destinos remotos como Europa o Estados Unidos. Toman un vuelo relativamente corto y se instalan en el que históricamente.