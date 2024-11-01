edición general
Un ciudadano chino fue detenido por el contrabando de 2.000 hormigas reina en un aeropuerto de Kenia

Un chino fue detenido en Kenia acusado de intentar sacar del país africano más de 2.000 hormigas reina. Zhang Kequn fue interceptado durante un control en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, después de que las autoridades descubrieran un gran cargamento de hormigas vivas en su equipaje."En su equipaje personal se encontraron 1.948 hormigas encapsuladas y otras 300 en tubos de papel higiénico"declaró el fiscal, los investigadores afirmaron ante el tribunal que estaba vinculado a una red de tráfico de hormigas.

Robus
a una red de tráfico de hormigas. o_o

Si hay demanda de eso conozco un tipo que se podría forrar solo con las de su cocina... :-S
Brill
#4 O para asegurarle el suministro a Pablo Motos.
Brill
No lo comprendo. ¿Cuál es el uso de tantas hormigas? ¿Gastronómico? ¿Medicina tradicional?
Nitanmal
#3 para carreras de hormigas
#5 Albarkas
#3 "Se cree que el destino previsto eran los mercados de mascotas exóticas de Europa y Asia."
La última frase del artículo.
Brill
#5 Ah, bien.
Alegremensajero
#5 Pero vamos, esto hace 50 años pues vale, pero ahora que se crían en cautividad infinidad de especies no lo entiendo. Por ejemplo aquí en España está anthouse que te regala las colonias al comprarle un hormiguero. No entiendo ese tráfico de mascotas exóticas.

anthouse.es/es/38-hormigas-gratis
#2 eqas
Hay que tener paciencia para meter miles de hormigas en capsulitas
