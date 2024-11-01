Un ciudadano chino fue detenido por el contrabando de 2.000 hormigas reina en un aeropuerto de Kenia  

Un chino fue detenido en Kenia acusado de intentar sacar del país africano más de 2.000 hormigas reina. Zhang Kequn fue interceptado durante un control en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, después de que las autoridades descubrieran un gran cargamento de hormigas vivas en su equipaje."En su equipaje personal se encontraron 1.948 hormigas encapsuladas y otras 300 en tubos de papel higiénico"declaró el fiscal, los investigadores afirmaron ante el tribunal que estaba vinculado a una red de tráfico de hormigas.