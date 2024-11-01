edición general
Citan en el Hospital de León a un muerto, se disculpan y vuelven a citarlo otra vez al día siguiente

Un leonés que llevaba 19 años fallecido fue citado a principios de esta semana en el Complejo Asistencial Universitario de León para que se le practicase una prueba de Urología. La familia del finado recibió las correspondientes disculpas por el error burocrático cuando pidió explicaciones por lo ocurrido, pero tras realizarse la pertinente comprobación y constatar que en el servicio de citas no había constancia de que existiese esa consulta, para su sorpresa y al día siguiente de aclararse lo sucedido se encontró en el buzón de su residencia

#1 capitan.meneito
Si no puede ir que anule la cita.
pepel #2 pepel
Luego le habrán cantado "Inocente".
#4 laruladelnorte
«Por las fechas que son, era una situación especialmente dolorosa, pero es que además estamos en un momento tenso de las relaciones familiares y es un problema añadido», explicó la hija mayor del fallecido

Y encima la familia a la gresca... :foreveralone:
eldeloli #3 eldeloli
Pues a votar sí que fue, sí ...
