Cirujano extirpó el hígado en lugar del bazo a su paciente en Estados Unidos: no era la primera vez que fallaba

De acuerdo al informe de la investigación, colegas del pabellón quirúrgico manifestaron preocupación previa a la operación porque el doctor no tenía el nivel de habilidad necesario para realizar el procedimiento de forma segura. Ya había sido sancionado antes: en 2023 extrajo por error parte del páncreas de otro paciente en lugar de la glándula suprarrenal. Tras retirar el órgano, el personal quedó impactado al ver claramente que era un hígado, mientras el doctor insistía en que se trataba de un bazo. El paciente murió en la mesa de operaciones