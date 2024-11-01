Cinco pueblos de Cuenca por los que merece la pena desviarse un poquito de la A-3

La autovía A-3 es uno de los principales ejes de comunicación de España, que comunica Madrid con Valencia. Atraviesa de Oeste a Este la provincia de Cuenca casi dividiéndola en dos áreas muy distintas. A escasos minutos de varias de sus salidas se encuentran algunos de los enclaves patrimoniales más interesantes del centro peninsular. Lugares que permiten transformar un desplazamiento rutinario en una breve incursión cultural, paisajística o gastronómica que bien merece la pena.