Cinco jóvenes intentan secuestrar a un vecino en plena calle en Torre Pacheco

Cinco jóvenes intentaron secuestrar a un vecino de Torre Pacheco en plena vía pública, cuando se encontraba a las puertas de su domicilio. Los agresores lo abordaron de forma violenta y trataron de introducirlo a la fuerza en una furgoneta, amenazándolo con un machete de 46 centímetros. Los hechos ocurrieron en dos asaltos distintos, separados por apenas unas horas. En el primero, la rápida intervención de familiares y vecinos impidió que los agresores lograran su objetivo y frustró el intento de secuestro. Horas después, el grupo volvió a act

tul #5 tul
si cuando lo hace trumpo esta bien porque no va a estarlo cuando lo hacen unos chavales :troll:
Huginn #2 Huginn
machete
:popcorn: :popcorn:
Suigetsu #4 Suigetsu
En el primero, la rápida intervención de familiares y vecinos impidió que los agresores lograran su objetivo
Contra gente con machetes de 47cm... no me acaba de cuadrar que tipo de grupo o etnia son... :roll:
#6 luzer
#4 no seas mal pensado, sería un comando feminista dando machete al machote.
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Cómo está Venezuela
#1 Mesopotámico
Chancro Pacheco
