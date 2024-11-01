Cinco jóvenes intentan secuestrar a un vecino en plena calle en Torre Pacheco

Cinco jóvenes intentaron secuestrar a un vecino de Torre Pacheco en plena vía pública, cuando se encontraba a las puertas de su domicilio. Los agresores lo abordaron de forma violenta y trataron de introducirlo a la fuerza en una furgoneta, amenazándolo con un machete de 46 centímetros. Los hechos ocurrieron en dos asaltos distintos, separados por apenas unas horas. En el primero, la rápida intervención de familiares y vecinos impidió que los agresores lograran su objetivo y frustró el intento de secuestro. Horas después, el grupo volvió a act