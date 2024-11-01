Cinco días "polares" en pleno mes de mayo: la previsión de AEMET tras observar lo que viene desde Groenlandia

Estamos en mayo y sí, eso que hay ahí fuera es frío. Quizás no "mucho frío", pero desde luego mucho más frío de los razonable. Y es que, entre el domingo 10 y el jueves 14, la Península y Baleares van a atravesar un "bajón térmico" provocado por una masa de aire polar marítimo con caídas de entre 5 y 10 grados con respecto a lo normal.