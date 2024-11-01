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Cinco días "polares" en pleno mes de mayo: la previsión de AEMET tras observar lo que viene desde Groenlandia

Cinco días "polares" en pleno mes de mayo: la previsión de AEMET tras observar lo que viene desde Groenlandia

Estamos en mayo y sí, eso que hay ahí fuera es frío. Quizás no "mucho frío", pero desde luego mucho más frío de los razonable. Y es que, entre el domingo 10 y el jueves 14, la Península y Baleares van a atravesar un "bajón térmico" provocado por una masa de aire polar marítimo con caídas de entre 5 y 10 grados con respecto a lo normal.

| etiquetas: cinco días polares , mayo , aemet , groenlandia
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15 comentarios
5 2 1 K 60 actualidad
pedrobotero #5 pedrobotero *
Entre el domingo 10 y jueves 14 y se sube la noticia el miercoles 13... no es antigua por los putos pelos.
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The_Ignorator #7 The_Ignorator *
#5 es como esas noticias culturales de los informativos "hoy/ayer fue el ultimo día de esta exposición/representación/etc... "
Hijos de puta ¿y que tal si dais la noticia ANTES? No se, el primer día o cuando va a empezar y no a toro pasado
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#9 Sacapuntas
#7 A eso venía yo: ¿la previsión del 10 al 14 y estamos a 13? :shit:
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 hasta el 40 de mayo.
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pablisako_1 #6 pablisako_1
#4 cuando marzo mayea mayo marcea.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#6 Mayo loco, mucha fiesta y pan poco
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ronko #12 ronko
Pues yo compraba esto hasta diciembre si hace falta, ya tocará sufrir por el calor en los meses venideros.
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pablisako_1 #1 pablisako_1
¿No íbamos a tener una primavera más cálida de lo normal? Decía antes que lo más curioso puede ser que esto viene después del abril más cálido del registro. Evidentemente, no hablamos de una "ola de frío": ni por duración, ni por extensión, ni (por supuesto) por temperatura. Pero no deja de llamar la atención en un contexto como el actual (con la previsión de AEMET hablando de primavera cálida).
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Sacronte #13 Sacronte
Por el sur frio poco. Ayer 25 grados :shit:
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josde #11 josde
Ayer por la tarde donde yo vivo cayo una granizadaen cinco minutos que dejo todo que parecía que había nevado, llevamos uno días con mínimas de 2 grados y máximas 12 a 14 y tormentas lloviendo con truenos relámpagos diarios y no parece que mejorara.
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D303 #14 D303
#11 De donde eres porque ayer en Valencia hizo calor durante todo el día incluyendo una buena temperatura durante la noche que permite dormir. Miedo da el verano que se nos puede venir encima.
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a69 #2 a69
Se ha detenido ya la corriente del golfo?
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pablisako_1 #3 pablisako_1
#2 De momento, no cambies la ropa de armario.
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josde #10 josde
#2 En España tenemos muchos golfos corrientes.
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Andreham #15 Andreham *
Uy, super polar.

30 gradetes me ha dicho el del tiempo que van a hacer hoy aquí en el levante alicantino.

Eso sí, la semana pasada de Jueves a Sábado lluvia y un pelín de granizo.

Y yo vivo en el campo y aún duermo con pijama largo y edredón.
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menéame