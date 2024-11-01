Cinco días "polares" en pleno mes de mayo: la previsión de AEMET tras observar lo que viene desde Groenlandia

Estamos en mayo y sí, eso que hay ahí fuera es frío. Quizás no "mucho frío", pero desde luego mucho más frío de los razonable. Y es que, entre el domingo 10 y el jueves 14, la Península y Baleares van a atravesar un "bajón térmico" provocado por una masa de aire polar marítimo con caídas de entre 5 y 10 grados con respecto a lo normal.
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Hijos de puta ¿y que tal si dais la noticia ANTES? No se, el primer día o cuando va a empezar y no a toro pasado
30 gradetes me ha dicho el del tiempo que van a hacer hoy aquí en el levante alicantino.
Eso sí, la semana pasada de Jueves a Sábado lluvia y un pelín de granizo.
Y yo vivo en el campo y aún duermo con pijama largo y edredón.