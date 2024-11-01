edición general
El cierre del Gobierno se convierte en el más largo de la historia tras fracasar el 14º intento del Senado de ponerle fin

El Senado votó 54-44 en contra de invocar el cloture sobre la resolución de continuación aprobada por la Cámara, sin grandes cambios respecto a votaciones anteriores. La votación del martes marcó la 14ª vez que el Senado intentaba aprobar la resolución.

Los republicanos pueden acabar con este cierre de la administración cuando quieran: les basta reformar el reglamento del Senado y suprimir la norma del filibuster
#1 No creo que lo hagan a los que mandan les importa una gigantesca mierda la gente los demócratas cederán y lo saben.
#2 yo creo que los demócratas no van a ceder y menos después del respaldo masivo en las elecciones celebradas este fin de semana.
#1

Pregunta tonta. Vamos a suponer que no se cargan el filibusterimo porque no les interesa ya que ha sido un arma que han usado con éxito en el pasado para entorpecer a los gobiernos de otro signo y que seguimos así hasta fin de año (apenas quedan dos meses)

¿En enero se resetea la situación o qué pasa?
#4 Seguirían con la administración cerrada, con todos los problemas que ello implica.
#5

Vamos, que no existe el concepto de "prórroga de presupuestos" o nada parecido.

Joder, es peor de lo parece.
#6 Si existiese el concepto de prórroga de presupuestos no existirían los cierres de la administración.
