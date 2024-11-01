Cierra la mercería más antigua de España: “Ahora todo son 'guiris' y alquiler turístico”

Encajada entre tiendas de souvenirs, pisos turísticos y franquicias que se suceden con rapidez, Ca Donya Àngela celebra en su fachada la fecha fundacional de su andadura: 1685. Desde entonces, once generaciones han trabajado tras sus mostradores. Con más de tres siglos a sus espaldas, es la mercería más antigua de Mallorca y presumiblemente también de España, como la han definido los estudios históricos y lo acredita la ingente documentación sobre su actividad. El local ha sobrevivido a transformaciones urbanas, cambios políticos e incluso a la