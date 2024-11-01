Cientos de tractores cruzan la M-30 y están a punto de llegar al centro: "Se me pone la piel de gallina"

La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la protesta se ha iniciado "con normalidad" desde los 15 puntos de origen, "participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias". Esta acción pone el foco en la importancia que el campo tiene para la sociedad, así como en el pulso que mantienen contra la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur. Una "PAC sin recortes" o dar "oxígeno al campo" son algunas de las consignas.
| etiquetas: protesta , tractores
Menos bloquear a otros ciudadanos y más cultura política hace falta!!!!
Piden cosas que tiene mucho sentido, como eliminar burocracia, actualizar los procesos de sanidad y no recortar la PAC.
Distribuir propaganda anti-mercosur es en parte traicionar las demandas racionales de los agricultores. Usas sus acciones para vender un relato que es solo parte del problema.… » ver todo el comentario
www.eldiario.es/economia/presiones-gobierno-espanol-paises-ue-ratifiqu
www.cooprado.es/registro-de-las-gallinas-para-autoconsumo-un-tramite-i
Los burócratas europeos agobian a nuestros ganaderos/agricultores de trámites y prohibiciones, y luego les pidan que compitan con gente que no tiene que cumplir ninguno.
Tendremos que decidir que nos sobra, si los agricultores y ganaderos o los burócratas europeos.
Un ejemplo estúpido, ¿tu crees que por mercosur tienen que registrar las gallinas para autoconsumo?
www.cooprado.es/registro-de-las-gallinas-para-autoconsumo-un-tramite-i
Soy de pueblo y os digo ya que estos son todos unos motivados de los que creen que el perro les fuñiga para que no llueva... También os digo que no conozco a nadie con esos tractores que no gane 6 dígitos altos al año,... Que no os den mucha pena...