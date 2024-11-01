edición general
Cientos de tractores cruzan la M-30 y están a punto de llegar al centro: "Se me pone la piel de gallina"

La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la protesta se ha iniciado "con normalidad" desde los 15 puntos de origen, "participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias". Esta acción pone el foco en la importancia que el campo tiene para la sociedad, así como en el pulso que mantienen contra la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur. Una "PAC sin recortes" o dar "oxígeno al campo" son algunas de las consignas.

#1 tierramar *
De nada sirven las tractoradas, manifestaciones de los pensionistas si luego votan al PPSOE, son lso qu ehan firmado Mercosur y la tratados comerciales que nos perjudican a la población y al país, a favor de las grandes corporaciones: www.infoagro.com/noticias/2026/pp_y_psoe_se_posicionan_con_mercosur_y_ PP y PSOE se posicionan con Mercosur y dan la espalda al campo
ipanies #3 ipanies
El agro vota derechas y son las derechas las que promueven los tratados comerciales y los que manejan la PAC en Europa.
Menos bloquear a otros ciudadanos y más cultura política hace falta!!!!
#8 Febrero_2026 *
Este tema se está politizando mucho con el pacto Mercosur, que es uno de los puntos menos importantes si no el que menos.

Piden cosas que tiene mucho sentido, como eliminar burocracia, actualizar los procesos de sanidad y no recortar la PAC.

Distribuir propaganda anti-mercosur es en parte traicionar las demandas racionales de los agricultores. Usas sus acciones para vender un relato que es solo parte del problema.…   » ver todo el comentario
ipanies #11 ipanies
#9 La izquierda ha tratado de parar todos estos tratados y son las derechas traidoras, incluida la derecha moderada del PxxE, los que pelean con uñas y dientes para que se lleven a cabo... Imagino que porque les riegan de sobres desde los países beneficiados.
#12 espartino *
#11 no será nuestro gobierno, que no sólo siempre ha votado a favor de no llevarlo al TJUE (pp, psoe, pnv), sino que ha hecho presión a los paises de la UE para torcer su posible veto posterior. Por cierto, vOx siempre ha estado en contra de mercosur, Podemos, esta también en contra, pero a Irene e Isa se les olvidó que tenían que ir a votar al parlamento. O sea, que vendieron a los agricultores a perro chinches por alguna mierda de las suyas.

www.eldiario.es/economia/presiones-gobierno-espanol-paises-ue-ratifiqu
duende #6 duende
Pues si se te pone la piel de gallina muy probablemente vas a tener que registrarlo en la administración
www.cooprado.es/registro-de-las-gallinas-para-autoconsumo-un-tramite-i
Los burócratas europeos agobian a nuestros ganaderos/agricultores de trámites y prohibiciones, y luego les pidan que compitan con gente que no tiene que cumplir ninguno.
Tendremos que decidir que nos sobra, si los agricultores y ganaderos o los burócratas europeos.
ACEC #4 ACEC
ELI5 ¿por qué es tan malo el acuerdo con Mercosur y en que se diferencia de lo ha ya había antes?
duende #7 duende
#4 Porque nuestros agricultores y ganaderos están obligados a cumplir un montón de obligaciones administrativas, y tienen multiples prohibiciones sobre que productos pueden o no utilizar, y luego les piden que compitan con gente que no tiene que cumplir ninguna de esas regulaciones ni está sujeta a esas prohibiciones.
Un ejemplo estúpido, ¿tu crees que por mercosur tienen que registrar las gallinas para autoconsumo?
www.cooprado.es/registro-de-las-gallinas-para-autoconsumo-un-tramite-i
#9 espartino *
#4 Aparte de lo que comenta #7 es increible que la izquierda este dandonos por saco a diario con las emisiones de co2, con el decrecimiento, con el consumo local, con que no tiene sentido traer productos de 3000 km y firmar esto. Otra es la esclavitud, nos ponemos legislación laboral para mejorar la condiciones de vida de nuestros trabajadores y se los compramos a Brasil que seguro que trabajan 40 horas a la semana por un sueldo digno, pagan sus impuestos (y los que lo hagan lo harán en Brasil, no en España), se preocupan del bienestar animal y eso quitando el trabajo a nuestros agricultores y ganaderos porque no pueden competir con esto. Es de locos.
#10 Ferroviman
#7 no he visto el acuerdo, pero de los tomates de marruecos decían lo mismo y era todo mentira

Soy de pueblo y os digo ya que estos son todos unos motivados de los que creen que el perro les fuñiga para que no llueva... También os digo que no conozco a nadie con esos tractores que no gane 6 dígitos altos al año,... Que no os den mucha pena...
DaniTC #2 DaniTC
Cuánta banderita. Cómo les gusta.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
aunque seamos realista, esos productos españoles poco vemos aqui, eso van para vikingolandia, aqui nos comemos los del habibi y de algun tieso que no les da para subirlo hasta alli. Si muere el campo español nosotros vamos a seguir comiendo igual, y es triste. Pero bueno fue su decision, ahora a apencar
#5 Febrero2027
Todos fachas
