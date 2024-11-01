Cientos de tractores cruzan la M-30 y están a punto de llegar al centro: "Se me pone la piel de gallina"

La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la protesta se ha iniciado "con normalidad" desde los 15 puntos de origen, "participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias". Esta acción pone el foco en la importancia que el campo tiene para la sociedad, así como en el pulso que mantienen contra la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur. Una "PAC sin recortes" o dar "oxígeno al campo" son algunas de las consignas.