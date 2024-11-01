Científicos secuencian el genoma de un neandertal de hace 110.000 años y descubren que vivió en la misma cueva que otro neandertal 10.000 años antes

Un equipo internacional de investigadores, liderado desde el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y la Universidad de Yale, ha logrado secuenciar el genoma de alta calidad de un neandertal que vivió hace aproximadamente 110.000 años en la Cueva de Denisova, en las montañas Altái de Siberia.
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Me voy a por un café, que se ve que no estoy muy espabilado
- ¿Cómo se sabe?
- Cuando empezé a trabajar aquí tenía 10.000 años y llevo dos años aquí...
En 10.000 años a los sapiens nos da tiempo a salir de las cavernas,
poblarplagar la tierra, aniquilar su flora y fauna, contaminar el medioambiente planetario, llenar hasta la última gota de los mares de plásticos y a sus peces de metales pesados, esquilmar los recursos naturales y todo sin dejar de matarnos entre nosotros ni uno solo de esos años.
Como consumación, ahora con todo el trabajo hecho...nos vamos junto de la mano...hacia la extinción.