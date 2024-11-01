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Científicos revelan por fin la clave para que los delfines logren nadar tan rápido

Los delfines suelen nadar a velocidades comprendidas entre los 5 y 11 kilómetros por hora, aunque pueden alcanzar los 60 kilómetros en ráfagas cortas. Los delfines son unos de los animales más asombrosos del planeta. Está demostrado que pueden comunicarse entre sí, utilizando sonidos diferentes. Esto es gracias, en buena medida, a que tienen una audición muy desarrollada. De hecho, el sonido que emiten y que nosotros escuchamos, en realidad se compone de unos 700 sonidos distintos, lo que les permitiría transmitir cientos de mensajes.

| etiquetas: cientificos.desvelan.clave , delfines , nadan , rapido
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7 comentarios
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Se depilan
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Dene #2 Dene
Tienen prisa!
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#3 mosquis
Llevan manguitos
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Es el fin! Eselfin! Eselfin! Delfín...
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estemenda #5 estemenda
A 5 Km/h nada una persona.
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#7 KaBeKa
#5 mira tus fuentes...
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#6 KaBeKa
Descienden de Michael Phelps... Así a lo loco, sin leer la noticia y todavía menos los comentarios {0x1f601}
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menéame