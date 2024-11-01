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Científicos finlandeses demuestran que la producción de hidrógeno verde es posible con este elemento

El hidrógeno verde es considerado el combustible del futuro por su baja o nula huella ambiental. Los vehículos que funcionan con él solo expulsan agua como residuo

| etiquetas: hidrógeno verde , huella ambiental , electrocatálisis , energía limpia
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4 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Yo lo prefiero fucsia o rojito, que el verde es del betis.
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Gry #2 Gry
Espóiler: Dióxido de Titanio. TiO2
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capitan__nemo #3 capitan__nemo
Clickbait
Dioxido de titanio TiO2
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Spoiler. Trióxido de wolframio WO3
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menéame