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Científicos encuentran un huevo de 250 millones de años de antigüedad

Un nuevo y extraordinario descubrimiento de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) ha desvelado la historia del primer ancestro de mamífero y cómo nació de un huevo. Este hallazgo está arrojando luz sobre una de las mayores historias de supervivencia de la historia de la Tierra. El huevo tiene 252 millones de añazos de antigüedad y que corresponde a un Lystrosaurus, un mamífero herbívoro y resistente. Es el primer huevo fósil de un ancestro de los mamíferos.

| etiquetas: huevo , fósil , mamífero
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4 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Y el otro?
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#2 rafeame
#1 lo mismo
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Pacman #3 Pacman
Tenia un huevo de años :shit:
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BastardWolf #4 BastardWolf
Normal que se extinguiesen si necesitan tantos años en que salga algo de ahi
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menéame