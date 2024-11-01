Científicos encuentran un exoplaneta único que podría tener nubes de diamantes

Oficialmente denominado PSR J2322-2650b, este objeto con la masa de Júpiter parece tener una atmósfera exótica, dominada por helio y carbono, nunca vista hasta ahora. Es probable que nubes de hollín floten en el aire, y en las profundidades del planeta, estas nubes de carbono pueden condensarse y formar diamantes. La formación del planeta es un misterio. El artículo se publicó este martes en The Astrophysical Journal Letters. Además, el planeta orbita un púlsar del tamaño de una ciudad.