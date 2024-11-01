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Científicos descubren que las orugas bebé les piden a las hormigas que las cuiden usando un compás

Científicos descubren que las orugas bebé les piden a las hormigas que las cuiden usando un compás

Desde hace tiempo se sabe que las hormigas tratan a las orugas bebés como otro miembro más de su colonia: las llevan a los hormigueros, las protegen de los depredadores e incluso las alimentan. A cambio, las pequeñas orugas secretan una sustancia azucarada para las hormigas y se comportan de manera similar a ellas para integrarse. Pero para que se esto prospere necesitan comunicarse y ahora se sabe que usan el ritmo y compases, algo que hasta ahora sólo se había visto en humanos y primates.

| etiquetas: científico , oruga , hormiga , ritmo , bebé , compás
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#2 HangTheRich
Y escuadra y cartabón
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