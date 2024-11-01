Científicos acaban de enseñar a los abejorros el código Morse... ¡y lo consiguieron a la perfección!

Los abejorros vuelven a sorprendernos. Un nuevo experimento demostró que estas diminutas criaturas peludas pueden aprender a reconocer la duración de destellos de luz, algo así como una versión simplificada del código Morse, para encontrar una recompensa dulce. El hallazgo, publicado en Biology Letters, ofrece la primera evidencia de que los Bombus terrestris pueden tomar decisiones basadas únicamente en la duración de una señal visual.